Росіяни запустили по Україні 128 дронів, ППО знешкодила 72 із них.

Вночі зафіксували влучання 47 ворожих БпЛА на 10 локаціях
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

У ніч на 24 жовтня росіяни запустили по Україні 128 дронів, ППО знешкодила 72 із них. Зафіксували влучання 47 ворожих БпЛА на 10 локаціях.

"У ніч на 24 жовтня (з 19:00 23 жовтня) противник атакував 128 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди", – розповіли у Повітряних силах. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Станом на ранок  атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

Фото: Повітряні сили
