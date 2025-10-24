Уряд запроваджує електронний ТЦК: відстрочки оформлятимуть автоматично та онлайн

Кабмін ухвалив рішення про запуск електронного територіального центру комплектування (е-ТЦК), який цифровізує процес оформлення та продовження відстрочок від мобілізації.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, зміни набудуть чинності з 1 листопада і передбачають:

автоматичне продовження відстрочок для понад 600 тисяч українців — без черг і бюрократії.можливість оформлення 80% відстрочок онлайн через застосунок «Резерв+», решту — через будь-який зручний ЦНАП.

Свириденко зауважила, що електронний військово-обліковий документ з QR-кодом стане основним підтвердженням відстрочки — без потреби у паперових довідках із печатками.

«Це рішення — важлива частина створення екосистеми "е-ТЦК", мета якої перевести ключові сервіси в електронний формат, підвищити прозорість і зменшити навантаження на територіальні центри комплектування», — наголосила глава уряду.