РФ уночі атакувала Україну 9 балістичними ракетами і 62 БпЛА

Уночі 25 жовтня Росія заустила по Україні 9 балістичних ракет Іскандер-М та 62 ударні БпЛА, 40 з яких "шахеди". ППО знищила 4 ворожі ракети та 50 безпілотників. Атака триває.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 25 жовтня (з 19:00 24 жовтня) противник атакував дев’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської та Курської обл., 62-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 40 із них – "шахеди", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено чотири балістичні ракети та 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Фото: повітряні сили

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – наголошують у повітряних силах.