Перші винищувачі Gripen мають зʼявитися в Україні наступного року. Київ розраховує на 150, ‒ Зеленський

Україна розраховує на 150 винищувачів Gripen для України у межах домовленості зі Швецією. Перші мають зʼявитися наступного року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський,

“Гріпени” для України – це частина наших гарантій безпеки. Такі Повітряні сили, які зможуть захистити наше небо на сто відсотків. І такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було. Історичне досягнення”, ‒ додав він.

“Працюємо, щоб повністю реалізувати”, ‒ підкреслив очільник країни.