Перші винищувачі Gripen мають зʼявитися в Україні наступного року. Київ розраховує на 150, ‒ Зеленський

“Гріпени” для України – це частина наших гарантій безпеки".

Перші винищувачі Gripen мають зʼявитися в Україні наступного року. Київ розраховує на 150, ‒ Зеленський
JAS-39C Gripen
Фото: EPA/UPG

Україна розраховує на 150 винищувачів Gripen для України у межах домовленості зі Швецією. Перші мають зʼявитися наступного року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, 

“Гріпени” для України – це частина наших гарантій безпеки. Такі Повітряні сили, які зможуть захистити наше небо на сто відсотків. І такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було. Історичне досягнення”, ‒ додав він. 

“Працюємо, щоб повністю реалізувати”, ‒ підкреслив очільник країни.

  • Кілька днів тому Зеленський і шведський прем’єр-міністр Ульф Крістерссон підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей. Документ наблизить обидві держави до укладення великої експортної угоди із оборонною компанією SAAB, а також відкриє великі можливості для повітряних сил України і Швеції та для довгострокової промислової співпраці між обома державами.
  • Глава шведського уряду повідомив, що зараз Швеція починає виробляти 100-150 винищувачів JAS 39 Gripen серії E, і це "дозволить побудувати дуже серйозні повітряні сили в Україні".
﻿
