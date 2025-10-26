Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Генштаб про ситуацію на Добропільському відрізку Покровського напрямку: ворог нарощує сили для наступу

ЗСУ утримують позиції на Покровсько-Мирноградському та Очеретинському напрямках, завдаючи ворогу значних втрат.

Генштаб про ситуацію на Добропільському відрізку Покровського напрямку: ворог нарощує сили для наступу
Фото: Генштаб

Ситуація на Покровсько-Мирноградській агломерації та на Очеретинському  (Добропільському) відрізку Покровського напрямку залишається складною. Російський агресор переважає в чисельності та нарощує наступальні зусилля, інформує Генштаб ЗСУ.

Водночас підрозділи ЗСУ та інших складових Сил оборони України продовжують вести оборонні та штурмові дії, завдаючи противнику суттєвих втрат.

За останні десять діб українські війська відновили контроль над двома населеними пунктами – Кучерів Яр та Сухецьке. Від 21 серпня 2025 року на цьому напрямку відновлено контроль над 9 населеними пунктами та зачищено ще 9 від диверсійних груп ворога.

Лише за останні десять днів знищено 1756 військовослужбовців та 75 одиниць техніки противника. Загальні втрати окупантів на Очеретинському (Добропільському) напрямку за понад два місяці перевищили 15 700 осіб особового складу та 1364 одиниці ОВТ, зокрема 36 танків, 121 бойову броньовану машину та 162 артилерійські системи. Також ліквідовано 4689 БпЛА.

На підступах до Покровська та в самому місті тривають стрілецькі бої. Російські війська намагаються закріпитися у міській забудові, але всі спроби противника зупиняються українськими захисниками. Активно застосовуються підрозділи БпЛА та контрдиверсійні заходи.

З 20 по 25 жовтня ворог провів 41 штурмову дію з використанням бронетехніки. На Покровському напрямку українські воїни знищили кілька бойових машин та мотоциклів противника.

Українські захисники тримають оборону та продовжують звільняти території. Сили оборони нарощують стійкість, координують дії, ефективно уражають ворога та протидіють його БпЛА і артилерії.
