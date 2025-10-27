Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Уночі українська ППО знешкодила 66 із 100 запущених Росією дронів

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях. 

Уночі українська ППО знешкодила 66 із 100 запущених Росією дронів
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 27 жовтня російські війська запустили по території України 100 безпілотників розних типів. Протиповітряна оборона збила 66 із них. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях. 

Про це повідомили у Повітряних силах. 

"У ніч на 27 жовтня (з 18:30 26 жовтня) противник атакував 100 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 70 із них – "шахеди", – розповіли там. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 66 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

У Повітряних силах попередили, що станом на ранок 27 жовтня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 
