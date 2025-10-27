Армія Росії завдала ударів по Пологівському району на Запоріжжі

Російські війська тричі вдарили по Пологівському району Запоріжжя, двоє людей зазнали поранень.
Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Росіяни завдали три удари по Пологівському району. Жінки 62-х років та 18-ти років отримали поранення", — ідеться у повідомленні.
Пошкоджено приватні будинки та прилеглі території.
- Напередодні російська армія завдала артилерійського удару по Приморському Степногірської громади на Запоріжжі. Там постраждав чоловік.
- Також росіяни вдарили керованими авіабомбами по селищі Тернувате. Загинула літня жінка.