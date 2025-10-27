В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Армія Росії завдала ударів по Пологівському району на Запоріжжі

Двоє людей постраждали.

Армія Росії завдала ударів по Пологівському району на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Російські війська тричі вдарили по Пологівському району Запоріжжя, двоє людей зазнали поранень.

Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни завдали три удари по Пологівському району. Жінки 62-х років та 18-ти років отримали поранення", — ідеться у повідомленні. 

Пошкоджено приватні будинки та прилеглі території. 
