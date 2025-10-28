Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
На Херсонщині через обстріли РФ загинула людина, 6 травмовані

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі.

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Фото: khoda.gov.ua

За добу через російську агресію у Херсонській області загинула людина, ще 6 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Інгулець, Новодмитрівка, Томина Балка, Білозерка, Берислав, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Комишани, Садове, Придніпровське, Софіївка, Антонівка, Бургунка, Веселе, Дудчани, Качкарівка, Козацьке, Микільське, Милове, Монастирське, Новотягинка, Одрадокам'янка, Республіканець та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчі споруди, приватний гараж та автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 13 людей. 
