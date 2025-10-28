На Херсонщині через обстріли РФ загинула людина, 6 травмовані

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі.

За добу через російську агресію у Херсонській області загинула людина, ще 6 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Інгулець, Новодмитрівка, Томина Балка, Білозерка, Берислав, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Комишани, Садове, Придніпровське, Софіївка, Антонівка, Бургунка, Веселе, Дудчани, Качкарівка, Козацьке, Микільське, Милове, Монастирське, Новотягинка, Одрадокам'янка, Республіканець та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчі споруди, приватний гараж та автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 13 людей.