Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали четверо людей

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині четверо людей дістали поранення. Також пошкоджені багатоквартирні будинки.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Упродовж 27 жовтня росіяни продовжили вогневий терор на Херсонщині. Ворог застосував артилерійську та мінометну зброю, використовували безпілотні літальні апарати.

Станом на 17:30 відомо, що від наслідків російської агресії травмувалося четверо жителів області, серед них один співробітник поліції.

Одна людина у селищі Текстильників та двоє у селі Інгулець постраждали внаслідок атак за допомогою дронів.

Через артилерійську атаку Херсона поранень дістав поліцейський. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, господарча споруда, автотранспорт.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.