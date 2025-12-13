Росія знову атакувала Одещину, є руйнування інфраструктури

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Ввечері 12 грудня російська армія вдруге за день атакувала Одеську область.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Попри активну роботу ППО, є пошкодження об’єкта портової інфраструктури, внаслідок чого сталося займання. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу”, - написав Кіпер.

Він додав, що інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Начальник ОВА зауважив, що друга атака по цьому об’єкту за добу підкреслює умисний характер ударів росіян по цивільній інфраструктурі Одещини.