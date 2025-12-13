Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Про виступ Путіна та погрози Європі
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія знову атакувала Одещину, є руйнування інфраструктури

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Ввечері 12 грудня російська армія вдруге за день атакувала Одеську область.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Попри активну роботу ППО, є пошкодження об’єкта портової інфраструктури, внаслідок чого сталося займання. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу”, - написав Кіпер.

Він додав, що інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Начальник ОВА зауважив, що друга атака по цьому об’єкту за добу підкреслює умисний характер ударів росіян по цивільній інфраструктурі Одещини.
