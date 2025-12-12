Російські війська намагаються обійти Ямпіль на Донеччині

Російські підрозділи посилили тиск на Лиманський напрямок у Донецькій області й намагаються охопити Ямпіль із двох боків — півночі та півдня.

Про це повідомив речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець у коментарі, передає «Суспільне».

За його словами, окупанти використовують особливості місцевого рельєфу і можуть періодично заходити в околиці Ямполя, виходити в тил українським підрозділам, здійснювати диверсійні дії та вступати в ближні бої.

Запорожець наголосив, що ситуація в районі Ямполя може ускладнюватися, якщо російські сили нарощуватимуть зусилля. Водночас, як він уточнив, українські оборонці утримують позиції завдяки роботі безпілотників, а також через природні перешкоди — зокрема, водні рубежі, які ускладнюють окупантам спроби розширити плацдарми та синхронізувати атаки з діями на напрямках Серебрянки й Дронівки.

Речник 11-го армійського корпусу підкреслив, що основні наступальні дії російська армія веде невеликими рухливими піхотними групами. У районі Серебрянського лісництва ворог накопичує сили та може розгортати там елементи стабілізаційних пунктів.

«Противник точно туди не затягне техніку — це виключно малі піхотні групи, які постійно рухаються. Якщо говорити про місця активного накопичення, то це Серебрянське лісництво, ті бліндажі, які свого часу якісно облаштовував “Азов”, скоріше за все там противник і перебуває. Була інформація від розвідки, що ворог намагається навіть розгорнути там стабілізаційний пункт, але я не можу стверджувати, чи відповідає вона дійсності», — сказав Запорожець.

Російські війська також, імовірно, продовжуватимуть розвиток наступу на Лиман, який залишається для них важливішою стратегічною точкою в напрямку Слов’янська, ніж Сіверськ.