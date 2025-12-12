В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські війська намагаються обійти Ямпіль на Донеччині

Також ворог розвиває наступ на Лиман.

Російські війська намагаються обійти Ямпіль на Донеччині
наслідки війни у Ямполі, Донеччина
Фото: EPA/UPG

Російські підрозділи посилили тиск на Лиманський напрямок у Донецькій області й намагаються охопити Ямпіль із двох боків — півночі та півдня. 

Про це повідомив речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець у коментарі, передає «Суспільне».

За його словами, окупанти використовують особливості місцевого рельєфу і можуть періодично заходити в околиці Ямполя, виходити в тил українським підрозділам, здійснювати диверсійні дії та вступати в ближні бої.

Запорожець наголосив, що ситуація в районі Ямполя може ускладнюватися, якщо російські сили нарощуватимуть зусилля. Водночас, як він уточнив, українські оборонці утримують позиції завдяки роботі безпілотників, а також через природні перешкоди — зокрема, водні рубежі, які ускладнюють окупантам спроби розширити плацдарми та синхронізувати атаки з діями на напрямках Серебрянки й Дронівки.

Речник 11-го армійського корпусу підкреслив, що основні наступальні дії російська армія веде невеликими рухливими піхотними групами. У районі Серебрянського лісництва ворог накопичує сили та може розгортати там елементи стабілізаційних пунктів.

«Противник точно туди не затягне техніку — це виключно малі піхотні групи, які постійно рухаються. Якщо говорити про місця активного накопичення, то це Серебрянське лісництво, ті бліндажі, які свого часу якісно облаштовував “Азов”, скоріше за все там противник і перебуває. Була інформація від розвідки, що ворог намагається навіть розгорнути там стабілізаційний пункт, але я не можу стверджувати, чи відповідає вона дійсності», — сказав Запорожець.

Російські війська також, імовірно, продовжуватимуть розвиток наступу на Лиман, який залишається для них важливішою стратегічною точкою в напрямку Слов’янська, ніж Сіверськ.

  • Також українські військові повідомляють, що росіяни активізували спроби прориву в східні райони Гуляйполя, заходячи у житлові будинки та посилюючи штурми масованими авіаударами по Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies