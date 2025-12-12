Умєров і радники з нацбезпеки США та Європи обговорили подальшу роботу над мирним планом

12 грудня відбулася відеоконференція у форматі радників з національної безпеки за участю України, США і європейських партнерів.

Про це повідомив Секретар РНБО Рустем Умєров.

За його словами, сторони обговорили подальшу синхронізацію позицій, безпекові питання і наступні кроки у роботі над мирним планом. Про підсумки переговорів Умєров розповів Володимирові Зеленському.

Секретар РНБО додав, що також триває робота на кількох практичних напрямках.

«У Європі готується робота оборонної групи, зосередженої на деталях гарантій безпеки для України. До процесу залучені представники Сил оборони, розвідувальної спільноти та сектору безпеки. У Сполучених Штатах працює урядова робоча група з економічного блоку під координацією премʼєр-міністра Юлії Свириденко – з питань відновлення, розвитку та інвестицій. Найближчим часом заплановані зустрічі з цього питання у Нью-Йорку. Це важлива складова формування довгострокової стійкості держави», - повідомив Умєров.