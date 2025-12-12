WP: таємні зустрічі Умєрова із ФБР викликали занепокоєння серед союзників

Секретар РНБО Рустем Умєров останніми тижнями тричі літав до США, де проводив закриті зустрічі не лише зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом, а й із директором ФБР Кешем Пателем та його заступником Деном Бонгіно, повідомляє Washington Post.

Джерела видання зазначають, що саме контакти Рустема Умєрова із керівництвом ФБР стали предметом занепокоєння західних партнерів України. Частина чиновників припускає, що українська сторона могла прагнути отримати гарантії щодо можливих корупційних розслідувань. Інші ж побоюються, що цей канал можуть використати для тиску на Київ із вимогою прийняти американську мирну формулу з масштабними територіальними поступками.

Посол України у Вашингтоні Ольга Стефанішина підтвердила факт зустрічі Умєрова з керівництвом ФБР, уточнивши, що він «порушував лише питання національної безпеки», не розкриваючи деталей.

У ФБР заявили, що обговорювали із українською стороною спільні інтереси у сфері безпеки та правопорядку. За їхніми словами, тему корупції справді обговорювали, але вона не була ключовою.

При цьому обидва високопосадовці Бюро раніше публічно критикували Україну. Пател ставив під сумнів масштаби американської допомоги Києву й закликав до аудитів, а Бонгіно звинувачував Володимира Зеленського у “приховуванні” нібито корупційних дій Гантера Байдена.

У Білому домі заявили, що контакти на різних рівнях — звична практика, і наголосили: команда нацбезпеки президента Трампа веде діалог із Києвом і Москвою для просування мирних домовленостей.

Додаткові побоювання у європейських партнерів викликає участь Пателя — фігури, яка відігравала ключову роль у першому імпічменті Трампа, пов’язаному з тиском на Україну щодо розслідувань Гантера Байдена.