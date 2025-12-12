Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
ГоловнаСуспільствоВійна

WP: таємні зустрічі Умєрова із ФБР викликали занепокоєння серед союзників

Частина чиновників припускає, що українська сторона могла прагнути отримати гарантії щодо можливих корупційних розслідувань.

WP: таємні зустрічі Умєрова із ФБР викликали занепокоєння серед союзників
Секретар РНБО Рустем Умєров
Фото: EPA/UPG

Секретар РНБО Рустем Умєров останніми тижнями тричі літав до США, де проводив закриті зустрічі не лише зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом, а й із директором ФБР Кешем Пателем та його заступником Деном Бонгіно, повідомляє Washington Post.

Джерела видання зазначають, що саме контакти Рустема Умєрова із керівництвом ФБР стали предметом занепокоєння західних партнерів України. Частина чиновників припускає, що українська сторона могла прагнути отримати гарантії щодо можливих корупційних розслідувань. Інші ж побоюються, що цей канал можуть використати для тиску на Київ із вимогою прийняти американську мирну формулу з масштабними територіальними поступками.

Посол України у Вашингтоні Ольга Стефанішина підтвердила факт зустрічі Умєрова з керівництвом ФБР, уточнивши, що він «порушував лише питання національної безпеки», не розкриваючи деталей.

У ФБР заявили, що обговорювали із українською стороною спільні інтереси у сфері безпеки та правопорядку. За їхніми словами, тему корупції справді обговорювали, але вона не була ключовою. 

При цьому обидва високопосадовці Бюро раніше публічно критикували Україну. Пател ставив під сумнів масштаби американської допомоги Києву й закликав до аудитів, а Бонгіно звинувачував Володимира Зеленського у “приховуванні” нібито корупційних дій Гантера Байдена.

У Білому домі заявили, що контакти на різних рівнях — звична практика, і наголосили: команда нацбезпеки президента Трампа веде діалог із Києвом і Москвою для просування мирних домовленостей.

Додаткові побоювання у європейських партнерів викликає участь Пателя — фігури, яка відігравала ключову роль у першому імпічменті Трампа, пов’язаному з тиском на Україну щодо розслідувань Гантера Байдена.

  • Зустрічі відбуваються на тлі посиленого тиску Вашингтона на Україну щодо погодження плану завершення війни, який може суттєво змінити статус територій. 
  • У той же час Київ переживає найбільший корупційний скандал за час президентства Зеленського. Ідеться по операцію НАБУ і САП «Мідас», яка розкрила корупційні схеми в обороні та енергетиці.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies