Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Про виступ Путіна та погрози Європі
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ЗМІ: Паризьку зустріч США, України та країн Європи щодо мирного плану скасовано

У Вашингтоні говорили, що делегація поїде лише в разі "реального шансу на угоду".

ЗМІ: Паризьку зустріч США, України та країн Європи щодо мирного плану скасовано
Переговори в Парижі
Фото: EPA/UPG

Зустріч на рівні радників з питань національної безпеки у Парижі, на якій обговорювати мирний план мали представники України, США, Німеччини, Франції та Великої Британії, схоже, була скасована. 

Як стверджує польське видання RMF24, джерело у Єлисейському палаці повідомило про те, що переговори 13 грудня не відбудуться.

Раніше у Білому домі скептично висловилися про намір провести у Парижі обговорення урегулювання російсько-української війни, заявивши, що американська делегація візьме участь "лише в разі наявності реального шансу на підписання угоди"

США мав би представляти державний секретар Марко Рубіо, який водночас виконує функції радника Дональда Трампа з питань національної безпеки. 
