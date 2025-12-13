ЗМІ: Паризьку зустріч США, України та країн Європи щодо мирного плану скасовано

У Вашингтоні говорили, що делегація поїде лише в разі "реального шансу на угоду".

Зустріч на рівні радників з питань національної безпеки у Парижі, на якій обговорювати мирний план мали представники України, США, Німеччини, Франції та Великої Британії, схоже, була скасована.

Як стверджує польське видання RMF24, джерело у Єлисейському палаці повідомило про те, що переговори 13 грудня не відбудуться.

Раніше у Білому домі скептично висловилися про намір провести у Парижі обговорення урегулювання російсько-української війни, заявивши, що американська делегація візьме участь "лише в разі наявності реального шансу на підписання угоди".

США мав би представляти державний секретар Марко Рубіо, який водночас виконує функції радника Дональда Трампа з питань національної безпеки.