Поблизу тимчасово окупованого Севастополя стався землетрус

Землетрус був магнітудою 4,4 бала за шкалою Ріхтера.

Сьогодні ввечері, 12 грудня, близько 19:13 за київським часом стався землетрус поблизу тимчасово окупованого Севастополя.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Зазначається, що землетрус був магнітудою 4,4 бала за шкалою Ріхтера.

Як повідомили на сайті Європейського середземноморського сейсмологічного центру, поштовхи зафіксовані на глибині 10 км у Чорному морі за 24 км від Севастополя та за 298 кілометрів від Миколаєва.