Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Про виступ Путіна та погрози Європі
Про виступ Путіна та погрози Європі
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ГоловнаСуспільствоПодії

Поблизу тимчасово окупованого Севастополя стався землетрус

Землетрус був магнітудою 4,4 бала за шкалою Ріхтера. 

Поблизу тимчасово окупованого Севастополя стався землетрус
Поблизу тимчасово окупованого Севастополя стався землетрус
Фото: Скріншот з сайту Європейського середземноморського сейсмологічного центру

Сьогодні ввечері, 12 грудня, близько 19:13 за київським часом стався землетрус поблизу тимчасово окупованого Севастополя.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю

Зазначається, що землетрус був магнітудою 4,4 бала за шкалою Ріхтера. 

Як повідомили на сайті Європейського середземноморського сейсмологічного центру, поштовхи зафіксовані на глибині 10 км у Чорному морі за 24 км від Севастополя та за 298 кілометрів від Миколаєва.

  • Вночі 11 грудня, о 21:34, у Мельнице-Подільській ТГ Чортківського району Тернопільській області зафіксували землетрус магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies