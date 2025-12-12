Через це час вантажів у дорозі збільшується, а собівартість перевезень зростає.

Через атаки росіян знеструмлено кілька залізничних дільниць на шляхах до порту “Південний”

Росіяни другий день поспіль завдають ударів по залізничній енергетичній інфраструктурі на шляхах до порту “Південний”.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Внаслідок атак знеструмлено кілька залізничних дільниць, через що час у дорозі вантажів збільшується”, - йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці запевнили, що вживають усіх можливих заходів, аби відновити стабільний рух до порту та терміналів. Для цього залучають додаткові тепловози, ремонтні підрозділи ліквідовують наслідки ударів, використовуються альтернативні маршрути перевезення вантажів.

При цьому зростають витрати на транспортування вантажів, зокрема через використання тепловозів собівартість перевезень зростає в 4-5 разів.