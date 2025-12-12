Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Про виступ Путіна та погрози Європі
Про виступ Путіна та погрози Європі
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ГоловнаСуспільствоВійна

Через атаки росіян знеструмлено кілька залізничних дільниць на шляхах до порту “Південний”

Через це час вантажів у дорозі збільшується, а собівартість перевезень зростає.

Через атаки росіян знеструмлено кілька залізничних дільниць на шляхах до порту “Південний”
Через атаки росіян знеструмлено кілька залізничних дільниць на шляхах до порту “Південний”
Фото: Укрзалізниця

Росіяни другий день поспіль завдають ударів по залізничній енергетичній інфраструктурі на шляхах до порту “Південний”.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Внаслідок атак знеструмлено кілька залізничних дільниць, через що час у дорозі вантажів збільшується”, - йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці запевнили, що вживають усіх можливих заходів, аби відновити стабільний рух до порту та терміналів. Для цього залучають додаткові тепловози, ремонтні підрозділи ліквідовують наслідки ударів, використовуються альтернативні маршрути перевезення вантажів.

При цьому зростають витрати на транспортування вантажів, зокрема через використання тепловозів собівартість перевезень зростає в 4-5 разів.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies