Бойові дії на Донеччині, 161 бойове зіткнення, ворожі обстріли, спецоперація ССО у Каспійському морі. Яким запам’ятається 1388-й день повномасштабної війни.

У результаті успішної операції Сил оборони України було заблоковано противника у Куп'янську та зачищено всю північно-західну околицю міста, повідомив сьогодні український аналітичний OSINT-проєкт DeepState.

Аналітики проєкту зазначають, що важка і довга операція триває, адже ворожі анклави ще є у центральній частині міста. У мережі вже чимало кадрів, які підтверджують успішні дії Сил оборони.

За даними DeepState, операція почалася зі створення рубежу блокування та відрізання гарнізону противника у місті від основних сил. Сили оборони відносно блискавично зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Після цього відбулася зачистка Мирного (окупаційна радянська назва Московка) та північно-західних околиць самого Куп'янська.

Це є спільною роботою ударного угрупування 2 КНГУ "Хартія" (підрозділів ЗСУ, НГУ, ГУР, ССО, СБУ "Альфа", КОРД та ВСП), а також ТГр "Куп'янськ".

Про успішне проведення операції зі стабілізації обстановки на Куп’янському напрямку та у місті Куп’янськ зокрема повідомило і Командування корпусу НГУ "Хартія".

Сьогодні, 12 грудня, Купʼянськ відвідав президент України Володимир Зеленський.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 12 грудня відбулося 161 бойове зіткнення.

Найбільша кількість боєзіткнень - на Покровському напрямку. Активні бойові дії також точились на Лиманському та Костянтинівському напрямках.

Сьогодні, 12 грудня, російські війська дронами атакували Нововодолазьку громаду Харківської області. Постраждали шестеро людей, один чоловік у важкому стані, розповів начальник ОВА Олег Синєгубов.

Попередньо - окупанти вдарили БпЛА типу "Герань-2", деталі з'ясовуються.

Підрозділ Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом «Черная Искра» провели спеціальну операцію, уразивши поблизу берегів Республіки Калмикія в Каспійському морі два судна РФ, які перевозили озброєння та військову техніку.

Представники повстанського руху надали детальну інформацію щодо маршруту та вантажу уражених суден.

Судна “Композитор Рахманінов” та “Аскар-Сариджа” використовуються РФ у військових цілях та перебувають під санкціями США через участь у постачанні військових вантажів між Іраном та РФ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про черговий ракетний удар Росії по Одещині, унаслідок якого пошкоджене цивільне судно в порту Чорноморськ.

За словами Президента, атака не мала жодної військової мети й лише підтверджує, що Росія продовжує війну проти нормального життя українців.

Напередодні російські війська також здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру Одеси. Зеленський нагадав, що питання безпеки регіону він раніше обговорював із президентом Дональдом Трампом, акцентуючи на важливості міжнародної солідарності.

Партія «Слуга народу» 17 грудня проведе зʼїзд, де обере нового голову партії, повідомили джерела LB.ua у «Слузі народу».

«Наразі визначеності щодо нового очільника немає», - каже один із співрозмовників. Інше джерело додало, що «розглядається декілька кандидатур на голову».

«Наразі розглядається дві кандидатури: Поки [глава Мінцифри Михайло] Федоров і Корнієнко».

