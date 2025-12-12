У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
ГоловнаПолітика

Джерела: партія «Слуга народу» проведе зʼїзд 17 грудня, де обере нового голову партії

Наразі визначеності щодо нового очільника немає.

Фото: Партія "Слуга народу"

Партія «Слуга народу» проведе зʼїзд 17 грудня, де буде обрано нового голову партії.

Про це повідомили джерела LB.ua у «Слузі народу». 

«Планується зʼїзд партії. Та обрання нового голови. Наразі визначеності щодо нового очільника немає», - каже один із співрозмовників. 

Інше джерело додало, що «розглядається декілька кандидатур на голову».

«Наразі розглядається дві кандидатури: Поки [глава Мінцифри Михайло] Федоров і Корнієнко».

Віцеспікер Олександр Корнієнко відмовився коментувати інформацію щодо обрання нового голови та факт зʼїзду.

Сам зʼїзд заплановано на 17:00. Наразі депутати не мають інформації щодо формату зʼїзду та участі преси для висвітлення.

Нагадаємо, два роки тому Олену Шуляк переобрали головою партії "Слуга народу". Інших охочих не було. 

Олена Шуляк обіймала цю посаду два терміни, її повноваження завершуються 14 грудня 2025 року. 
