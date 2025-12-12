ZN: НАБУ прослуховувало нардепа Юрія Кісєля, який є близьким другом Шефіра

Син Сергія Шефіра є помічником Кісєля, а самі вони мають дружні відносини, стверджують журналісти.

За даними ZN.UA від джерел у правоохоронних органах, детективи Національного антикорбюро тривалий час прослуховували народного депутата Юрія Кісєля ("Слуга народу"). Нещодавно вони демонтували відповідну апаратуру.

Співрозмовники редакції стверджують, що депутат не знав про проведення негласних слідчих дій, і що це викликало в нього серйозне занепокоєння. І не лише в нього, а й в Сергія Шефіра, з яким в того склалися дружні стосунки.

Слідчі дії, як повідомили джерела, проходило не в межах спецоперації "Мідас", але стосується корупції у владі.

Сергій Шефір – продюсер і співзасновник "Студії Квартал 95", колишній перший помічник президента України (2021-2024). Прокурори САП у суді зачитували запис розмов між людиною з ім'ям Сергія Шефіра і підозрюваним по справі про корупцію в "Енергоатомі" Тимуром Міндічем, де обговорювали збір коштів на заставу колишньому віцепрем'єру Олексію Чернишову.

Також Сергій Шефір фігурує в матеріалах НАБУ про можливі корупційні схеми на ОПЗ. Підозр по жодній зі справ він не має.