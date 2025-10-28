Регіони України починають опалювальний сезон у будинках (доповнено)

З 28 жовтня в українських областях почали опалювальний сезон. Одним з перших про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник. Підключення будинків відбуватиметься за заявками обслуговуючих організацій з урахуванням температурного показника та логіки ощадливого споживання.

Також стартує опалювальний сезон у соціальних закладах, які отримують тепло не з індивідуальних систем, а через центральну мережу. Калашник закликав мешканців області раціонально використовувати енергоресурси, оскільки Росія продовжує атаки.

“Під час наради з представниками громад, підприємств теплопостачання та компанії «Нафтогаз Трейдинг» ми обговорили спільні дії для стабільного проходження опалювального сезону, зокрема в частині вчасних розрахунків за отриману послугу”, – додав Калашник.

Про старт опалювального сезону за дорученням президента також повідомили Рівненська, Івано-Франківська та інші області.

Київ почне опалювальний сезон житлового сектору 29 жовтня.

Президент Володимир Зеленський на вчорашній зустрічі з журналістами сказав, що загалом у громадах включити опалення планували з 28 жовтня.

Однак для старту опалювального сезону потрібно відповідне рішення місцевої влади, а ухвалюють його після того, як щонайменще три дні середня температура не перевищує 8 градусів тепла.