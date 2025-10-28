Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
В Осло відкривають пам’ятник доньці Ярослава Мудрого — королеві Норвегії Єлизаветі Ярославні
В Осло відкривають пам’ятник доньці Ярослава Мудрого — королеві Норвегії Єлизаветі Ярославні
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСуспільствоЖиття

Регіони України починають опалювальний сезон у будинках (доповнено)

ОВА закликала берегти енергоресурси. 

Регіони України починають опалювальний сезон у будинках (доповнено)
Київська ОВА повідомила про старт опалювального сезону
Фото: Київська ОВА в Telegram

З 28 жовтня в українських областях почали опалювальний сезон. Одним з перших про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник. Підключення будинків відбуватиметься за заявками обслуговуючих організацій з урахуванням температурного показника та логіки ощадливого споживання.

Також стартує опалювальний сезон у соціальних закладах, які отримують тепло не з індивідуальних систем, а через центральну мережу. Калашник закликав мешканців області раціонально використовувати енергоресурси, оскільки Росія продовжує атаки. 

“Під час наради з представниками громад, підприємств теплопостачання та компанії «Нафтогаз Трейдинг» ми обговорили спільні дії для стабільного проходження опалювального сезону, зокрема в частині вчасних розрахунків за отриману послугу”, – додав Калашник. 

Про старт опалювального сезону за дорученням президента також повідомили Рівненська, Івано-Франківська та інші області. 

Київ почне опалювальний сезон житлового сектору 29 жовтня. 

Президент Володимир Зеленський на вчорашній зустрічі з журналістами сказав, що загалом у громадах включити опалення планували з 28 жовтня.

Однак для старту опалювального сезону потрібно відповідне рішення місцевої влади, а ухвалюють його після того, як щонайменще три дні середня температура не перевищує 8 градусів тепла. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies