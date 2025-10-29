Розвідка: російські регіони скорочують "виплати" вербувальникам на війну проти України через дефіцит бюджетів

Російські регіони витрачають мільйони на винагороди військовим вербувальникам за рахунок соціальних програм.

Деякі регіони Росії витрачають на премії для військових вербувальників суми, порівнянні з фінансуванням соціальних програм. Влітку 2024 року Москва дозволила такі виплати, але лише за рахунок місцевих бюджетів.

Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, щоб виконати плани Кремля, чиновники змушені скорочувати витрати на соціальні потреби та резервні фонди.

Саратовська область стала лідером за обсягом виплат – з літа 2024-го до жовтня 2025-го вона спрямувала на премії рекрутерам близько 400 млн рублів, що відповідає витратам регіону на програму переселення з аварійного житла.

Ульяновська область за вербування 1864 контрактників заплатила 373 млн рублів, майже рівно стільки ж, скільки на щомісячні доплати сільським учителям.

Смоленська область виділила 163 млн рублів за 1664 рекрутів — ця сума відповідає її річному бюджету підтримки безробітних.

Регіони також запроваджують диференційовані ставки. Наприклад, у Рязанській області вербувальники отримують:

574 тис. рублів за іноземця,

80 тис. рублів за мігранта з країн СНД,

57 тис. рублів за місцевого жителя.

Через дефіцит бюджетів щонайменше сім суб’єктів федерації вже скоротили виплати: Башкортостан, Татарстан, Чувашія, Марій Ел, Нижегородська та Ульяновська області, а також Ямало-Ненецький автономний округ.

Саратовська область, яка лідирувала за обсягом премій, з 28 жовтня остаточно відмінила виплати за програмою "Відправ товариша на війну".