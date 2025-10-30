Головне за ніч та ранок четверга, 30 жовтня: масштабна ракетна атака, понад 170 боєзіткнень, зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном

Росіяни в ніч на 30 жовтня тероризували Україну масштабною комбінованою ракетною атакою. Після закінчення обстрілу прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що під ударом були Івано-Франківська, Хмельницька, Київська, Львівська і Запорізька області.

Запоріжжя зазнало обстрілу балістикою з Криму, є влучання у гуртожиток, в ньому зруйновано кілька поверхів. Станом на 11:36 було відомо про двох загиблих. Поранені 16 людей, зокрема шестеро дітей, повідомили в ДСНС.

З акваторії морів було здійснено запуски "Калібрів", Повітряні Сили попереджали про загрозу для Тернополя, Івано-Франківщини, Львова.

Літаки МіГ-31К запустили кілька аеробалістичних ракет "Кинджал" по Житомирщині та Хмельниччині.

Борти Ту-95МС запустили крилаті ракети Х-101.

Про вибухи повідомляли в різних регіонах України, зокрема західних областях.

"У багатьох наших регіонах тривають аварійні та рятувальні роботи після нічної російської атаки. Складний комбінований удар: понад 650 дронів і більш ніж пів сотні ракет різних типів застосував ворог, зокрема й балістику та аеробалістику. Багато було збито, але, на жаль, є влучання", - повідомив Президент Володимир Зеленський.

Удар спричинив значні пошкодження енергетичної інфраструктури та комунікацій по всій країні: постраждали об’єкти на Вінниччині, Київщині, Миколаївщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпровщині, Чернігівщині, Сумщині, Івано-Франківщині та Львівщині. Через це в ряді регіонів тимчасово зникло електро- та водопостачання; до ліквідації наслідків залучені всі оперативні служби.

Президент наголосив, що рятувальні та аварійні роботи тривають, а кожна служба працює над порятунком постраждалих і відновленням критичної інфраструктури. Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилювати тиск на Росію, зокрема через нові санкції проти нафтогазової та фінансової сфер і вторинні санкції проти тих, хто підтримує війну економічно.

"Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків", — зазначають у компанії.

За інформацією ДТЕК, це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 172 бої, найбільше – на Покровському (55) та Костянтинівському (24) напрямках.

Сили оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські засоби противника.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 960 солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення ворожі війська втратили близько 1 140 860 осіб.

У ніч на 30 жовтня Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Сили ППО знищили 623 повітряні цілі.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (9 із них – "балістика") та 653 БпЛА різних типів (близько 400 із них – "шахеди"):

653 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим);

4 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із Нижнєгородської обл. – рф);

5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із Ростовської обл. – рф);

8 крилатих ракет "Калібр";

2 крилатих ракет Іскандер-К (із Курська, Воронезька обл. – рф);

30 крилатих ракет Х-101 (із Саратовської обл. - рф);

2 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (із акваторії Чорного моря);

1 керованої авіаційної ракети Х-31П (із акваторії Чорного моря).

За даними станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі:

592 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

7 крилатих ракет "Калібр";

1 крилату ракету Іскандер-К;

21 крилатих ракет Х-101;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Наразі зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях в різних регіонах України.

Президент США Дональд Трамп мав тривалу розмову про Україну з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Про це він повідомив журналістам за результатами зустрічі.

За словами американського президента, він і Сі домовилися “працювати разом” для закінчення війни в Україні. Водночас Трамп не бачить багато варіантів, на які можна піти в цій ситуації.

“Ми погодилися, що сторони заблоковані і б’ються. І іноді, певно, треба дати їм битися. Божевілля. Але він збирається допомогти нам, і ми працюватимемо разом стосовно України”, – сказав він.

Трамп також сказав, що не зацікавлений в зароблянні грошей у випадку російсько-української війни та додав, що не хоче спостерігати за смертями тисяч людей.

