Сили ППО знищили 623 зі 705 ворожих повітряних цілей

РФ застосувала для комбінованого удару близько 400 "шахедів" та 52 ракети.

У ніч на 30 жовтня Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Сили ППО знищили 623 повітряні цілі.

Про це інформують у Повітряних силах ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (9 із них – "балістика") та 653 БпЛА різних типів (близько 400 із них – "шахеди"):

653 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим);

із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим); 4 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із Нижнєгородської обл. – рф);

(із Нижнєгородської обл. – рф); 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із Ростовської обл. – рф);

(із Ростовської обл. – рф); 8 крилатих ракет "Калібр";

2 крилатих ракет Іскандер-К (із Курська, Воронезька обл. – рф);

(із Курська, Воронезька обл. – рф); 30 крилатих ракет Х-101 (із Саратовської обл. - рф);

(із Саратовської обл. - рф); 2 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (із акваторії Чорного моря);

(із акваторії Чорного моря); 1 керованої авіаційної ракети Х-31П (із акваторії Чорного моря).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі:

Фото: повітряні сили

592 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

(безпілотники інших типів); 7 крилатих ракет "Калібр";

1 крилату ракету Іскандер-К;

21 крилатих ракет Х-101;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Наразі зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях в різних регіонах України.

3 ворожі ракети (станом на 11.30) локаційно втрачені, інформація щодо місць падіння та наслідків уточнюється.