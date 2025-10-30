Трамп мав тривалу розмову з Сі Цзіньпіном про Україну

Президент США Дональд Трамп мав тривалу розмову про Україну з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Про це він повідомив журналістам за результатами зустрічі (трансляцію вів Білий дім).

За словами американського президента, він і Сі домовилися “працювати разом” для закінчення війни в Україні. Водночас Трамп не бачить багато варіантів, на які можна піти в цій ситуації.

“Ми погодилися, що сторони заблоковані і б’ються. І іноді, певно, треба дати їм битися. Божевілля. Але він збирається допомогти нам, і ми працюватимемо разом стосовно України”, – сказав він.

Трамп сказав, що не зацікавлений в зароблянні грошей у випадку російсько-української війни та додав, що не хоче спостерігати за смертями тисяч людей.