Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Головна

Трамп мав тривалу розмову з Сі Цзіньпіном про Україну

Американський президент сказав, що вони домовилися працювати разом задля завершення війни. 

Фото: скриншот

Президент США Дональд Трамп мав тривалу розмову про Україну з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Про це він повідомив журналістам за результатами зустрічі (трансляцію вів Білий дім).

За словами американського президента, він і Сі домовилися “працювати разом” для закінчення війни в Україні. Водночас Трамп не бачить багато варіантів, на які можна піти в цій ситуації.

“Ми погодилися, що сторони заблоковані і б’ються. І іноді, певно, треба дати їм битися. Божевілля. Але він збирається допомогти нам, і ми працюватимемо разом стосовно України”, – сказав він.

Трамп сказав, що не зацікавлений в зароблянні грошей у випадку російсько-української війни та додав, що не хоче спостерігати за смертями тисяч людей. 

  • Трамп і Сі зустрілися в Південній Кореї. Україна розраховувала, що американський лідер переконає китайського очільника тиснути на Росію, аби та закінчила війн. Москва великою мірою покладається на економічну підтримку і технології з Китаю. 
Теми: , , ,
