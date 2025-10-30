Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСвіт

Швейцарія долучилася до 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії

Також Швейцарія вживе додаткових заходів ЄС проти Білорусі.

Швейцарія долучилася до 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії
Ілюстративне фото
Фото: EPA

Швейцарія вживе подальших заходів з 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти РФ, а також додаткових заходів ЄС проти Білорусі.

Про це повідомила пресслужба Федеральної ради Швейцарії.

“Рішення Федеральної ради від 29 жовтня ще більше посилює експортні обмеження на товари, які можуть зміцнити російську промисловість та сприяти військовому та технологічному розвитку Росії. Експортні обмеження тепер поширюються на додаткові товари, включаючи складові хімічні речовини для палива, а також деякі метали та пластмаси”, - йдеться у повідомленні.

Водночас Федеральна рада запровадила новий адміністративний механізм для посилення ефективності заходів боротьби з обходом через треті країни.

Також Федеральна рада перетворила існуючу заборону на надання спеціалізованих послуг фінансових повідомлень з 23 російськими банками на повну заборону на операції та додала ще 22 банки до переліку організацій, на які вона поширюється. 

Заборона на інвестування в проекти, що співфінансуються Російським фондом прямих інвестицій (РФПІ), яка діяла з 4 березня 2022 року, була поширена на повну заборону на всі операції з РФПІ та його субфондами та компаніями. 

Втім, Федеральна рада не запроваджує цей захід щодо двох китайських регіональних банків, на які поширюється заборона ЄС на транзакції. 

Федеральна рада заборонила імпорт нафтопродуктів, отриманих з російської сирої нафти, у треті країни – за винятком Канади, Норвегії, Великобританії та США. Швейцарія також запроваджує заборону на транзакції щодо “Північного потоку 1” та “Північного потоку 2”, блокуючи завершення, технічне обслуговування, експлуатацію або будь-яке майбутнє використання цих трубопроводів. 

Водночас застосовуються певні винятки, зокрема для регулярного технічного обслуговування з метою запобігання ризикам для безпеки чи навколишнього середовища.

Крім того, Швейцарія не визнаватиме та не виконуватиме арбітражні рішення, прийняті за межами Швейцарії або Європейської економічної зони, які можуть призвести до задоволення претензій, пов'язаних із санкціями. Також Швейцарія матиме право відшкодувати будь-які збитки, понесені в результаті врегулювання спорів між інвестором та державою.

Що ж стосується Білорусі, Федеральна рада вирішила повністю прийняти нові заходи ЄС проти Білорусі, які набудуть чинності 30 жовтня. Це рішення ще більше узгоджує режим санкцій Швейцарії проти Білорусі з режимом проти Росії, посилюючи його вплив та протидіючи лазівкам для обходу санкцій.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies