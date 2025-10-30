Швейцарія долучилася до 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії

Швейцарія вживе подальших заходів з 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти РФ, а також додаткових заходів ЄС проти Білорусі.

Про це повідомила пресслужба Федеральної ради Швейцарії.

“Рішення Федеральної ради від 29 жовтня ще більше посилює експортні обмеження на товари, які можуть зміцнити російську промисловість та сприяти військовому та технологічному розвитку Росії. Експортні обмеження тепер поширюються на додаткові товари, включаючи складові хімічні речовини для палива, а також деякі метали та пластмаси”, - йдеться у повідомленні.

Водночас Федеральна рада запровадила новий адміністративний механізм для посилення ефективності заходів боротьби з обходом через треті країни.

Також Федеральна рада перетворила існуючу заборону на надання спеціалізованих послуг фінансових повідомлень з 23 російськими банками на повну заборону на операції та додала ще 22 банки до переліку організацій, на які вона поширюється.

Заборона на інвестування в проекти, що співфінансуються Російським фондом прямих інвестицій (РФПІ), яка діяла з 4 березня 2022 року, була поширена на повну заборону на всі операції з РФПІ та його субфондами та компаніями.

Втім, Федеральна рада не запроваджує цей захід щодо двох китайських регіональних банків, на які поширюється заборона ЄС на транзакції.

Федеральна рада заборонила імпорт нафтопродуктів, отриманих з російської сирої нафти, у треті країни – за винятком Канади, Норвегії, Великобританії та США. Швейцарія також запроваджує заборону на транзакції щодо “Північного потоку 1” та “Північного потоку 2”, блокуючи завершення, технічне обслуговування, експлуатацію або будь-яке майбутнє використання цих трубопроводів.

Водночас застосовуються певні винятки, зокрема для регулярного технічного обслуговування з метою запобігання ризикам для безпеки чи навколишнього середовища.

Крім того, Швейцарія не визнаватиме та не виконуватиме арбітражні рішення, прийняті за межами Швейцарії або Європейської економічної зони, які можуть призвести до задоволення претензій, пов'язаних із санкціями. Також Швейцарія матиме право відшкодувати будь-які збитки, понесені в результаті врегулювання спорів між інвестором та державою.

Що ж стосується Білорусі, Федеральна рада вирішила повністю прийняти нові заходи ЄС проти Білорусі, які набудуть чинності 30 жовтня. Це рішення ще більше узгоджує режим санкцій Швейцарії проти Білорусі з режимом проти Росії, посилюючи його вплив та протидіючи лазівкам для обходу санкцій.