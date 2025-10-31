Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
CNN: Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk

Остаточне рішення — за Трампом.

очільник Пентагону Піт Гегсет
Фото: EPA/UPG

Пентагон надав Білому дому дозвіл передати Україні дальнобійні ракети Tomahawk, після того як дійшов висновку, що це не зашкодить американським запасам озброєння, повідомляє CNN із посиланням на джерела. 

Остаточне рішення тепер залежить від президента США Дональда Трампа.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі Трамп заявив, що «не хотів би передавати ракети, бо ми маємо зберігати те, що потрібно для захисту нашої країни». Раніше він висловлював протилежну позицію, наголошуючи, що США мають «багато Томагавків», які можуть бути надані Україні.

За даними джерел, після телефонної розмови з Путіним, який попередив, що ракети можуть досягати Москви та Санкт-Петербурга, Трамп вирішив призупинити передачу озброєння, аби не загострювати відносини з Росією. Водночас у Пентагоні вже підготували план швидкої передачі ракет, якщо Трамп дасть згоду.

Tomahawk мають дальність польоту близько 1600 км. Україна прагне використати їх для ударів по енергетичних і нафтових об’єктах у глибокому тилу Росії. У Вашингтоні ще обговорюють, як саме Україна могла б запускати ці ракети — з наземних платформ або через адаптовані системи, подібно до того, як українські інженери інтегрували британські Storm Shadow у радянські літаки.
