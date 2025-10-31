МЗС: в Іспанії відбудеться зустріч "Коаліції охочих" на рівні політдиректорів, нічого "секретного"

Майбутня зустріч на рівні політичних директорів країн "Коаліції охочих" у Мадриді є плановою, нічого "секретного" та екстраординарного в ній немає.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, коментуючи повідомлення виданя El Mundo, яке назвало майбутню зустріч "таємною", передає "Інтерфакс-Україна".

"Тут некоректна подача інформації від іспанської газети. Це - регулярна зустріч на рівні політичних директорів, з відповідним порядком денним, нічого "секретного" та екстраординарного в ній немає. Ми в контакті з іспанською стороною щодо підготовки цієї зустрічі та будемо в контакті за її підсумками", - сказав речник.

Раніше видання El Mundo повідомило, що МЗС Іспанії проведе 4 листопада саміт представників із 35 країн, що входять до "Коаліції охочих" з метою обговорити подальшу допомогу Україні.

"Зустріч організована з максимальною таємністю. Фактично, учасників попереджають, що мобільні телефони заборонені (їх зберігатимуть у спеціально відведеному для цього місці), а також просять не розголошувати інформацію про зустріч: Просимо делегатів не публікувати інформацію про зустріч на публічних платформах або в соціальних мережах", – йшлося в статті.

Що таке коаліція охочих?