МЗС: в Іспанії відбудеться зустріч "Коаліції охочих" на рівні політдиректорів, нічого "секретного"

Це - регулярна зустріч на рівні політичних директорів, з відповідним порядком денним. 

МЗС: в Іспанії відбудеться зустріч "Коаліції охочих" на рівні політдиректорів, нічого "секретного"
Георгій Тихий
Фото: МЗС України

Майбутня зустріч на рівні політичних директорів країн "Коаліції охочих" у Мадриді є плановою, нічого "секретного" та екстраординарного в ній немає.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, коментуючи повідомлення виданя El Mundo, яке назвало майбутню зустріч "таємною", передає "Інтерфакс-Україна".

"Тут некоректна подача інформації від іспанської газети. Це - регулярна зустріч на рівні політичних директорів, з відповідним порядком денним, нічого "секретного" та екстраординарного в ній немає. Ми в контакті з іспанською стороною щодо підготовки цієї зустрічі та будемо в контакті за її підсумками", - сказав речник.

Раніше видання El Mundo повідомило, що МЗС Іспанії проведе 4 листопада саміт представників із 35 країн, що входять до "Коаліції охочих" з метою обговорити подальшу допомогу Україні. 

"Зустріч організована з максимальною таємністю. Фактично, учасників попереджають, що мобільні телефони заборонені (їх зберігатимуть у спеціально відведеному для цього місці), а також просять не розголошувати інформацію про зустріч: Просимо делегатів не публікувати інформацію про зустріч на публічних платформах або в соціальних мережах", – йшлося в статті. 

Що таке коаліція охочих?

  • На тлі напруги в відносинах Києва і Вашингтона Європа активізувала зусилля з забезпечення справедливого миру для України. Лідерство в цьому питанні на себе взяли Лондон і Париж. Британський прем'єр-міністр першим оголосив, що його країна готова надіслати миротворців на територію України, які повинні гарантувати безпеку після того, як Україна і Росія домовляться про припинення війни. Стармер і французький президент Еммануель Макрон влаштовують зустрічі з лідерами інших країн, аби напрацювати конкретні кроки.
  • Наразі "Коаліція охочих" об'єднує більше 30 країн, і хоча не всі з них готові надіслати власні війська до України, вони засвідчують підтримку цій ідеї та висловлюють бажання допомагати різними шляхами.
