Розвідка: Росія переходить до системного впливу на африканські держави

Росія нарощує інформаційний вплив у Нігерії, спираючись на мережу агентства African Initiative, що працює в Лагосі з 2024 року. Координація кампаній відбувається через застосунок Afree та месенджери Telegram та X.

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

"Москва використовує тактику, відпрацьовану в Малі, Нігері та Буркіна-Фасо: апеляцію до антиколоніальних настроїв і позиціонування себе як альтернативи Заходу – партнера без політичних умов, який нібито забезпечує безпеку й розвиток. У північних регіонах країни ці меседжі поширюються найактивніше через зв’язки з Нігером", — ідеться у повідомленні.

Із понад 237 млн громадян Нігерії близько половини мають доступ до інтернету. TikTok і WhatsApp є головними каналами політичної комунікації. Молодь до 25 років становить близько 70 % населення і є основною аудиторією. У 2025 році понад 45 % нігерійців регулярно споживають політичний контент онлайн – найвищий показник серед африканських країн.

Російські кампанії мають системний характер, з метою делегітимізації державних інститутів перед виборами 2027 року та формування антизахідних настроїв. Під час масових заходів поширення проросійського контенту підвищувало онлайн-залученість приблизно на 40 %. Матеріали часто виправдовують військові перевороти та дискредитують демократичні інститути.

Дослідження показують, що 75 % молодих нігерійців не розпізнають підроблені відео. Це робить аудиторію вразливою до дезінформації.

Розширення російської інформаційної присутності свідчить про перехід кремля від локальних операцій у Сахелі до системного впливу на провідні держави континенту. Такий підхід допомагає москві зміцнювати політичні позиції та готувати підґрунтя для економічної й військової експансії в регіоні.