ЗМІ: Санду закликала ЄС забезпечити "ясність та зацікавленість" у процесі євроінтеграції Молдови

Молдова опининилася під перехресним вогнем через вето Угорщини на вступ до ЄС України.

Президентка Республіки Молдова Майя Санду виступає з промовою в Європейському парламенті в Страсбурзі, 9 вересня 2025 року.

Президентка Молдови Мая Санду закликала ЄС забезпечити "ясність і зацікавленість" у процесі євроінтеграції країни, щоб не допустити гальмування вступу Молдови через блокування Угорщиною переговорів про вступ з Україною, пише Euronews.

"Молдова прагне вступити до Європейського Союзу, але країні потрібна "постійна взаємодія" та "ясність" з боку блоку, щоб досягти прогресу в напрямку інтеграції", — заявила Euronews Майя Санду.

Вона додає, що з моменту офіційного початку переговорів з ЄС у червні 2024 року Молдова "продемонструвала рішучість та виконала свої зобов'язання".

"Зараз нам потрібна постійна взаємодія та ясність з боку ЄС, щоб зберегти розширення як стратегічний пріоритет та підтримувати імпульс для тих, хто виконує свої зобов'язання", — підкреслює лідерка Молдови.

Оскільки Молдова подала заявку на вступ до ЄС майже одночасно з Києвом у 2022 році, Кишинів опинився під перехресним вогнем вето Угорщини щодо заявки України на членство.

Молдова та Україна готові розпочати перший кластер переговорів про вступ, відомий як "Основи", який охоплює ключові теми, такі як демократія, права людини, безпека, судова система та державні закупівлі.

Санду розповіла, що членство її країни "набуло глибшого значення» після війни в Україні. Роками наш європейський шлях керувався надією на розвиток – модернізувати нашу країну, отримати доступ до ринку ЄС та зміцнити економіку. Тепер це також шлях безпеки та стабільності", — наголошує Санду.

Вона також наголосила, що Молдова може вижити та зміцнитися як демократія лише у складі ЄС.