Прем'єр Естонії засудив рішення Латвії про вихід із Стамбульської конвенції

Голова уряду Естонії Крістен Міхал розкритикував рішення Сейму Латвії про вихід зі Стамбульської конвенції.
Про це повідомляє ERR.
"Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал (Партія реформ) розкритикував рішення Латвії вийти зі Стамбульської конвенції, заявивши, що в сусідній країні є політичні сили, для яких права та безпека жінок не мають цінностей", - йдеться у повідомленні.
Міхал зазначив що Стамбульська конвенція є важливим інструментом захисту, який допомагає суспільству та державам боротися з домашнім насильством.
"На основі домислів та вигадок намагаються принизити значення угоди, спрямованої на запобігання насильству проти жінок. Гучними, але хибними словами перекрикують тих, чий голос тихий через особистий біль", - наголосив прем'єр-міністр.
Він нагадав, що під час перебування на посаді міністра юстиції бачив, як влада та правоохоронні органи не мали чіткого підходу до боротьби з домашнім насильством, але ситуацію вдалося змінити.
"Тепер жертва отримує допомогу, а ґвалтівник - покарання. Так закінчилася епоха, коли побиття жінок вважалося сімейною справою", - наголосив Міхал.
Він назвав рішення Латвії "рухом у неправильному напрямку" і висловив підтримку своїй латвійській колезі Евіці Сіліні, закликавши суспільство твердо стояти на боці найслабших.
- Як повідомлялося, 30 жовтня латвійський парламент проголосував за вихід зі Стамбульської конвенції. Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його має підписати президент. Того ж дня близько 5 тисяч латвійців зібралися біля будівлі Сейму в Ризі для того, щоб застерегти депутатів від голосування за вихід країни з Конвенції.
- Стамбульська конвенція (Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству) - це міжнародний договір Ради Європи, спрямований на запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству. Вона встановлює правові зобов’язання для держав щодо захисту жертв і покарання винних.
-
Україна ратифікувала конвенцію у 2022 році.