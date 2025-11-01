Прем'єр Естонії засудив рішення Латвії про вихід із Стамбульської конвенції

Міхал зазначив що Конвенція є важливим інструментом захисту, який допомагає суспільству та державам боротися з домашнім насильством.

Голова уряду Естонії Крістен Міхал розкритикував рішення Сейму Латвії про вихід зі Стамбульської конвенції.

Про це повідомляє ERR.

"Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал (Партія реформ) розкритикував рішення Латвії вийти зі Стамбульської конвенції, заявивши, що в сусідній країні є політичні сили, для яких права та безпека жінок не мають цінностей", - йдеться у повідомленні.

Міхал зазначив що Стамбульська конвенція є важливим інструментом захисту, який допомагає суспільству та державам боротися з домашнім насильством.

"На основі домислів та вигадок намагаються принизити значення угоди, спрямованої на запобігання насильству проти жінок. Гучними, але хибними словами перекрикують тих, чий голос тихий через особистий біль", - наголосив прем'єр-міністр.

Він нагадав, що під час перебування на посаді міністра юстиції бачив, як влада та правоохоронні органи не мали чіткого підходу до боротьби з домашнім насильством, але ситуацію вдалося змінити.

"Тепер жертва отримує допомогу, а ґвалтівник - покарання. Так закінчилася епоха, коли побиття жінок вважалося сімейною справою", - наголосив Міхал.

Він назвав рішення Латвії "рухом у неправильному напрямку" і висловив підтримку своїй латвійській колезі Евіці Сіліні, закликавши суспільство твердо стояти на боці найслабших.

Як повідомлялося, 30 жовтня латвійський парламент проголосував за вихід зі Стамбульської конвенції. Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його має підписати президент. Того ж дня близько 5 тисяч латвійців зібралися біля будівлі Сейму в Ризі для того, щоб застерегти депутатів від голосування за вихід країни з Конвенції.