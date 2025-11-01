Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Прем'єр Естонії засудив рішення Латвії про вихід із Стамбульської конвенції

Міхал зазначив що Конвенція є важливим інструментом захисту, який допомагає суспільству та державам боротися з домашнім насильством.

Крістен Міхал
Фото: Priit Mürk/ERR

Голова уряду Естонії Крістен Міхал розкритикував рішення Сейму Латвії про вихід зі Стамбульської конвенції

Про це повідомляє ERR.

"Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал (Партія реформ) розкритикував рішення Латвії вийти зі Стамбульської конвенції, заявивши, що в сусідній країні є політичні сили, для яких права та безпека жінок не мають цінностей", - йдеться у повідомленні.

Міхал зазначив що Стамбульська конвенція є важливим інструментом захисту, який допомагає суспільству та державам боротися з домашнім насильством.

"На основі домислів та вигадок намагаються принизити значення угоди, спрямованої на запобігання насильству проти жінок. Гучними, але хибними словами перекрикують тих, чий голос тихий через особистий біль", - наголосив прем'єр-міністр. 

Він нагадав, що під час перебування на посаді міністра юстиції бачив, як влада та правоохоронні органи не мали чіткого підходу до боротьби з домашнім насильством, але ситуацію вдалося змінити.

"Тепер жертва отримує допомогу, а ґвалтівник - покарання. Так закінчилася епоха, коли побиття жінок вважалося сімейною справою", - наголосив Міхал.

Він назвав рішення Латвії "рухом у неправильному напрямку" і висловив підтримку своїй латвійській колезі Евіці Сіліні, закликавши суспільство твердо стояти на боці найслабших.

  • Стамбульська конвенція (Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству) - це міжнародний договір Ради Європи, спрямований на запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству. Вона встановлює правові зобов’язання для держав щодо захисту жертв і покарання винних.

  • Україна ратифікувала конвенцію у 2022 році

 

 
