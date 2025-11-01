У Кенії зсув ґрунту забрав життя щонайменше 13 людей

Щонайменше 13 людей загинули внаслідок зсуву ґрунту в Рифтовій долині на заході Кенії рано вранці в суботу після сильних дощів, повідомляє Reuters із посиланням на місцеву поліцію.

Дев'ятнадцять людей було врятовано, а невідома кількість досі вважається зниклою безвісти.

Міністр внутрішніх справ Кенії Кіпчумба Муркомен заявив, що для допомоги в рятувальних операціях були задіяні військові та поліцейські гелікоптери.

Сотні людей загинули в останні роки внаслідок зсувів та повеней у Кенії, а вчені стверджують, що зміна клімату спричиняє більш інтенсивні та часті екстремальні погодні явища.

Під час найгіршого інциденту минулого року 61 людина загинула внаслідок зсуву та раптових повеней у центральній Кенії.

За даними Червоного Хреста Уганди, зсуви на сході сусідньої Уганди також забрали життя щонайменше 13 людей цього тижня.