Чехія планує наступного року рекордний набір до армії

Досі найбільше призовників – 2262 – набрали у 2006 році.

Чеська армія хоче набрати 2250 солдатів наступного року, що стане одним із найвищих річних показників в її історії.

Про це повідомляє Radio Prague International з посиланням на пресслужбу міністерства оборони країни.

Рекордну кількість призовників – 2262 – набрали у 2006 році. Метою цього року були 2100 нових солдатів, але їхня кількість, ймовірно, зрештою перевищить 2300.

На початку цього року армія Чехії налічувала 28 285 солдатів, включно з військовослужбовцями Військової поліції, Військової розвідки, Президентської гвардії та студентами Університету оборони в Брно.

Цільовий показник набору у країні базується на оборонному бюджету і прогнозі, скільки військових покинуть службу протягом року.