Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
ГоловнаСвіт

У Латвії затримали російського шпигуна

Його арештували. 

У Латвії затримали російського шпигуна
Фото: Служба держбезпеки Латвії

Служба державної безпеки (СДБ) Латвії у співпраці зі Службою військової розвідки та безпеки (MIDD) у ніч з 17 на 18 жовтня затримали громадянина країни за підозрою у незаконному зборі відомостей про латвійський оборонний сектор за завданням розвідки Росії.

Про це пише Delfi. 

Розпочали кримінальне провадження за збирання та передачу іноземній розвідці засекречених та інших відомостей.

Встановили, що шпигун отримував і передавав російській військовій розвідці інформацію про приватну інфраструктуру на території Латвії, яку можна використовувати в авіаційних цілях, присутність сил союзників НАТО в країні, а також про різні актуальні питання в оборонній сфері. 

Крім того, за завданням російської спецслужби підозрюваний чоловік збирав дані про умови придбання передплачених карток мобільного зв'язку в Латвії та іншу інформацію.

Правоохоронці у ніч з 17 на 18 жовтня провели процесуальні дії у Вентспілсі на двох об'єктах, пов'язаних із цією особою. В даний час проводиться поглиблене дослідження вмісту носіїв даних, вилучених під час обшуку.

Стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді арешту.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies