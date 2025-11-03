У Латвії затримали російського шпигуна

Служба державної безпеки (СДБ) Латвії у співпраці зі Службою військової розвідки та безпеки (MIDD) у ніч з 17 на 18 жовтня затримали громадянина країни за підозрою у незаконному зборі відомостей про латвійський оборонний сектор за завданням розвідки Росії.

Про це пише Delfi.

Розпочали кримінальне провадження за збирання та передачу іноземній розвідці засекречених та інших відомостей.

Встановили, що шпигун отримував і передавав російській військовій розвідці інформацію про приватну інфраструктуру на території Латвії, яку можна використовувати в авіаційних цілях, присутність сил союзників НАТО в країні, а також про різні актуальні питання в оборонній сфері.

Крім того, за завданням російської спецслужби підозрюваний чоловік збирав дані про умови придбання передплачених карток мобільного зв'язку в Латвії та іншу інформацію.

Правоохоронці у ніч з 17 на 18 жовтня провели процесуальні дії у Вентспілсі на двох об'єктах, пов'язаних із цією особою. В даний час проводиться поглиблене дослідження вмісту носіїв даних, вилучених під час обшуку.

Стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді арешту.