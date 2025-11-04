Трамп закликав жителів Нью-Йорка обрати мером демократа

З двох політичних опонентів республіканець обрав "менше зло".

За день до виборів мера Нью-Йорка президент США Дональд Трамп зробив рідкісну для американської політики заяву: він звернувся до жителів міста із закликом голосувати за колишнього губернатора-демократа Ендрю Куомо.

Як пише CNN, Трамп вважає, що "як би ви не ставилися до Куомо особисто, немає вибору, окрім як підтримати його і сподіватися, що він впорається".

Агітація за політика з іншого табору від господаря Білого дому викликана його різно негативним ставленням до фаворита перегонів, переможця демократичних праймеріз Зорана Мамдані. Трамп звинувачує його у радикально лівій ідеології і стверджує, що "між поганим демократом і комуністом завжди обере демократа".

Що ж до кандидата від республіканців Кьортіса Сліва, то голос за нього Трамп вважає "рівноцінним голосу за Мамдані".