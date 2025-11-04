Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаСвіт

Трамп закликав жителів Нью-Йорка обрати мером демократа

З двох політичних опонентів республіканець обрав "менше зло".

Трамп закликав жителів Нью-Йорка обрати мером демократа
Кандидат у мери Нью-Йорка Зоран Мамдані
Фото: EPA/UPG

За день до виборів мера Нью-Йорка президент США Дональд Трамп зробив рідкісну для американської політики заяву: він звернувся до жителів міста із закликом голосувати за колишнього губернатора-демократа Ендрю Куомо.

Як пише CNN, Трамп вважає, що "як би ви не ставилися до Куомо особисто, немає вибору, окрім як підтримати його і сподіватися, що він впорається".

Агітація за політика з іншого табору від господаря Білого дому викликана його різно негативним ставленням до фаворита перегонів, переможця демократичних праймеріз Зорана Мамдані. Трамп звинувачує його у радикально лівій ідеології і стверджує, що "між поганим демократом і комуністом завжди обере демократа". 

Що ж до кандидата від республіканців Кьортіса Сліва, то голос за нього Трамп вважає "рівноцінним голосу за Мамдані". 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies