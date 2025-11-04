США частково зняли санкції з Білорусі, зокрема, щодо літака Лукашенка

Міністерство фінансів США послабило частину санкцій проти Білорусі, зокрема скасувало обмеження щодо державної авіакомпанії Belavia та дозволило окремі операції, пов’язані з використанням президентських літаків Олександра Лукашенка, пише Reuters.
Це рішення стало черговим сигналом потепління у відносинах між Вашингтоном і Мінськом після тривалого періоду ізоляції білоруського режиму.
Білорусь у вересні звільнила 52 ув’язнених після звернення президента США Дональда Трампа. У відповідь американська сторона пообіцяла послабити санкції проти Belavia, що дозволить компанії обслуговувати літаки та закуповувати комплектуючі.
Відомство з контролю за іноземними активами (OFAC) офіційно зняло санкції з Belavia та одного літака, який, за попередніми даними Мінфіну США, використовували високопосадовці та члени родини Лукашенка.
Також OFAC видало генеральну ліцензію, яка дозволяє здійснювати певні операції з трьома літаками, що раніше потрапили під санкції. Йдеться про:
- Boeing 737, який перебуває у власності уряду Білорусі та використовувався як президентський літак;
- ще один літак із президентського флоту;
- розкішний гелікоптер компанії Slavkali, яким Лукашенко користувався для поїздок між резиденцією в передмісті та Мінськом.
Попри ці кроки, більшість санкцій проти Білорусі залишаються чинними. Вони були запроваджені після президентських виборів 2020 року, які Вашингтон визнав сфальсифікованими, а також через підтримку Мінськом російської агресії проти України.
- Після повернення Трампа до влади у 2025 році США посилили дипломатичні контакти з Мінськом, відправивши туди кілька делегацій. Його попередник, Джо Байден, навпаки, посилював санкційний тиск і намагався максимально ізолювати Білорусь через її участь у російському вторгненні 2022 року.