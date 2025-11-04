Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
ГоловнаСвіт

США частково зняли санкції з Білорусі, зокрема, щодо літака Лукашенка

Попри це більшість санкцій проти Білорусі залишаються чинними.

США частково зняли санкції з Білорусі, зокрема, щодо літака Лукашенка
Олександр Лукашенко
Фото: EPA/UPG

Міністерство фінансів США послабило частину санкцій проти Білорусі, зокрема скасувало обмеження щодо державної авіакомпанії Belavia та дозволило окремі операції, пов’язані з використанням президентських літаків Олександра Лукашенка, пише Reuters.

Це рішення стало черговим сигналом потепління у відносинах між Вашингтоном і Мінськом після тривалого періоду ізоляції білоруського режиму.

Білорусь у вересні звільнила 52 ув’язнених після звернення президента США Дональда Трампа. У відповідь американська сторона пообіцяла послабити санкції проти Belavia, що дозволить компанії обслуговувати літаки та закуповувати комплектуючі.

Відомство з контролю за іноземними активами (OFAC) офіційно зняло санкції з Belavia та одного літака, який, за попередніми даними Мінфіну США, використовували високопосадовці та члени родини Лукашенка.

Також OFAC видало генеральну ліцензію, яка дозволяє здійснювати певні операції з трьома літаками, що раніше потрапили під санкції. Йдеться про:

  • Boeing 737, який перебуває у власності уряду Білорусі та використовувався як президентський літак;
  • ще один літак із президентського флоту;
  • розкішний гелікоптер компанії Slavkali, яким Лукашенко користувався для поїздок між резиденцією в передмісті та Мінськом.

Попри ці кроки, більшість санкцій проти Білорусі залишаються чинними. Вони були запроваджені після президентських виборів 2020 року, які Вашингтон визнав сфальсифікованими, а також через підтримку Мінськом російської агресії проти України.

  • Після повернення Трампа до влади у 2025 році США посилили дипломатичні контакти з Мінськом, відправивши туди кілька делегацій. Його попередник, Джо Байден, навпаки, посилював санкційний тиск і намагався максимально ізолювати Білорусь через її участь у російському вторгненні 2022 року.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies