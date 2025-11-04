США частково зняли санкції з Білорусі, зокрема, щодо літака Лукашенка

Попри це більшість санкцій проти Білорусі залишаються чинними.

Міністерство фінансів США послабило частину санкцій проти Білорусі, зокрема скасувало обмеження щодо державної авіакомпанії Belavia та дозволило окремі операції, пов’язані з використанням президентських літаків Олександра Лукашенка, пише Reuters.

Це рішення стало черговим сигналом потепління у відносинах між Вашингтоном і Мінськом після тривалого періоду ізоляції білоруського режиму.

Білорусь у вересні звільнила 52 ув’язнених після звернення президента США Дональда Трампа. У відповідь американська сторона пообіцяла послабити санкції проти Belavia, що дозволить компанії обслуговувати літаки та закуповувати комплектуючі.

Відомство з контролю за іноземними активами (OFAC) офіційно зняло санкції з Belavia та одного літака, який, за попередніми даними Мінфіну США, використовували високопосадовці та члени родини Лукашенка.

Також OFAC видало генеральну ліцензію, яка дозволяє здійснювати певні операції з трьома літаками, що раніше потрапили під санкції. Йдеться про:

Boeing 737, який перебуває у власності уряду Білорусі та використовувався як президентський літак;

ще один літак із президентського флоту;

розкішний гелікоптер компанії Slavkali, яким Лукашенко користувався для поїздок між резиденцією в передмісті та Мінськом.

Попри ці кроки, більшість санкцій проти Білорусі залишаються чинними. Вони були запроваджені після президентських виборів 2020 року, які Вашингтон визнав сфальсифікованими, а також через підтримку Мінськом російської агресії проти України.