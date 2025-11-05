Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Зеленський: в Україні розпочали дипломатичну місію новопризначені посли чотирьох країн

Президент провів розмови з кожним з новопризначених дипломатів.

Зеленський: в Україні розпочали дипломатичну місію новопризначені посли чотирьох країн
Фото: скріншот

Президент України прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі і офіційно розпочав їхні дипломатичні місії в Україні.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

Під час зустрічей Президент привітав дипломатів та провів окремі розмови з кожним із них, обговоривши пріоритетні напрями співпраці. 

Основну увагу приділили підтримці України в умовах агресії РФ, посиленню санкційного тиску на державу-агресора, а також розвитку двосторонніх відносин у політичній, економічній та гуманітарній сферах.

Глава держави подякував партнерам за постійну підтримку України та наголосив на важливості спільних зусиль задля зміцнення міжнародної безпеки й стабільності.
