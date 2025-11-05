Зеленський: в Україні розпочали дипломатичну місію новопризначені посли чотирьох країн

Президент України прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі і офіційно розпочав їхні дипломатичні місії в Україні.
Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.
Під час зустрічей Президент привітав дипломатів та провів окремі розмови з кожним із них, обговоривши пріоритетні напрями співпраці.
Основну увагу приділили підтримці України в умовах агресії РФ, посиленню санкційного тиску на державу-агресора, а також розвитку двосторонніх відносин у політичній, економічній та гуманітарній сферах.
Глава держави подякував партнерам за постійну підтримку України та наголосив на важливості спільних зусиль задля зміцнення міжнародної безпеки й стабільності.