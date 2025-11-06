Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Білоруску екстрадували із Франції до США за звинуваченнями у контрабанді авіазапчастин до РФ

Експортовані товари були призначені для використання на приватних літаках, що експлуатуються колишнім роботодавцем жінки.

Міністерство юстиції США
Фото: EPA/UPG

Із Франції до США екстрадували 33-річну громадянку Білорусі Яну Леонову. Її звинувачують у контрабанді авіазапчастин до РФ, відмиванні грошей та шахрайстві. 

Про це повідомили у пресслужбі міністерства юстиції США. 

За даними обвинувачення, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у травні 2022 року Леонова, використовуючи спільників у США, закуповувала й незаконно експортувала до Росії авіоніку та інше обладнання. 

Експортовані товари були призначені для використання на приватних літаках, що експлуатуються колишнім роботодавцем Леонової – компанією, яка є у списку організацій Міністерства торгівлі США.

Леонова та її спільники закуповували авіаційні деталі у дистриб’юторів у США, після чого через посередницькі компанії в Вірменії, на Мальдівах та в інших країнах переправляли їх до Росії без необхідних ліцензій.

Як зазначається, Леонова та її спільники систематично приховували справжніх кінцевих користувачів обладнання, подаючи фальшиві документи, а оплати за деталі проводилися через іноземні банківські рахунки у доларах США.

Справу веде ФБР. 
