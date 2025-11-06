Уряд Бельгії збирається на екстрену безпекову зустріч через невідомі дрони

Бельгійський уряд 6 листопада збирається на екстрену зустріч, присвячену появі невідомих дронів над її аеропортами і військовими об'єктами. Про це повідомляє The Guardian.

Офіційних заяв про те, кого вважають причетним до прольоту безпілотників, ще не було. Але джерело агентства Belga повідомило, що служби безпеки "мають мало сумнівів" у тому, що за нещодавніми спостереженнями стоїть державний суб’єкт, "дуже ймовірно, Росія".

Це питання було озвучено на засіданні Ради національної безпеки у четвер, повідомляє Le Soir.

Перед зустріччю міністр внутрішніх справ Бернар Квінтен сказав журналістам, що хоче почути думку служб безпеки країни стосовно інцидентів з дронами.

"Я знаю, що [міністерство] оборони запропонує деякі пропозиції щодо гарантування нашої безпеки. Побачимо, які конкретні заходи з цього випливуть", – сказав він VRT.

Невідомі дрони в Європі

4 листопада весь бельгійський повітряний простір був перекритий для літаків через появу безпілотників над двома аеропортами. Також дрони виявили неподалік військової бази.



Бельгія стала однією з багатьох європейський країн, що нещодавно зіткнулася зі спостереженням невідомих БпЛА. Такі випадки бували й раніше, але значно почастішали у вересні, після того як Росія запустила дрони на Польщу під час масованої атаки проти України.

Уже через декілька днів дрон полетів у Румунію, але вона його не збивала і він повернувся в бік України.

Після цього відбулася ціла низка прольотів невідомих безпілотників у різних країнах: Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії Німеччини. Хто стоїть за цим – невідомо, але не виключають, що росіяни.

В Єврокомісії ще після інцидентів у Данії і Норвегії, які були першими, заявили про загрозу інфраструктурі.

За українськими даними, для запуску дронів над Балтійським морем Росія могла використати танкери.

У Норвегії було вже декілька повідомлень про дрони. 30 вересня у норвезькому місті Бреннейсунн помітили невідомий безпілотник, через який було призупинено роботу місцевого аеропорту.



