​Над гідроелектростанцією у Фінляндії помітили підозрілий дрон

У фінському місті Рованіємі над гідроелектростанцією Валаяскоскі минулими вихідними помітили невідомий дрон, пише Yle.
Перехожий повідомив про літальний апарат у поліцію. Правоохоронці підтвердили факт, однак відмовилися розкривати деталі через слідчі дії.
З серпня всі електростанції Фінляндії визнані безпольотними зонами, де використання дронів заборонене.
Керівник служби з надзвичайних ситуацій компанії заявив, що на об’єктах працює система відеоспостереження, але оператора дрона не зафіксували.
- Останнім часом у Європі фіксують постійно невідомі дрони над різними об’єктами. Так, у ніч на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції, де розташована головна база Військово-Морських сил країни, зафіксували два невідомі безпілотники.
- Над землею Шлезвіг-Гольштейном у Німеччині у ніч на п’ятницю, 26 вересня, теж зафіксували декілька безпілотників.