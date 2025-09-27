Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
​Над гідроелектростанцією у Фінляндії помітили підозрілий дрон

Інцидент ще розслідують, БпЛА не збивали.

​Над гідроелектростанцією у Фінляндії помітили підозрілий дрон
дрон, фото ілюстративне
Фото: Макс Требухов

У фінському місті Рованіємі над гідроелектростанцією Валаяскоскі минулими вихідними помітили невідомий дрон, пише Yle.

Перехожий повідомив про літальний апарат у поліцію. Правоохоронці підтвердили факт, однак відмовилися розкривати деталі через слідчі дії.

З серпня всі електростанції Фінляндії визнані безпольотними зонами, де використання дронів заборонене.

Керівник служби з надзвичайних ситуацій компанії заявив, що на об’єктах працює система відеоспостереження, але оператора дрона не зафіксували.

  • Останнім часом у Європі фіксують постійно невідомі дрони над різними об’єктами. Так, у ніч на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції, де розташована головна база Військово-Морських сил країни, зафіксували два невідомі безпілотники.
  • Над землею Шлезвіг-Гольштейном у Німеччині у ніч на п’ятницю, 26 вересня, теж зафіксували декілька безпілотників.
