​Над гідроелектростанцією у Фінляндії помітили підозрілий дрон

Інцидент ще розслідують, БпЛА не збивали.

У фінському місті Рованіємі над гідроелектростанцією Валаяскоскі минулими вихідними помітили невідомий дрон, пише Yle.

Перехожий повідомив про літальний апарат у поліцію. Правоохоронці підтвердили факт, однак відмовилися розкривати деталі через слідчі дії.

З серпня всі електростанції Фінляндії визнані безпольотними зонами, де використання дронів заборонене.

Керівник служби з надзвичайних ситуацій компанії заявив, що на об’єктах працює система відеоспостереження, але оператора дрона не зафіксували.