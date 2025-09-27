Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ГоловнаСвіт

Росії не вдалося повернути собі місце в Раді Міжнародної організації цивільної авіації

У 2022 році Росію виключили з цієї Ради через незаконну конфіскацію орендованих літаків під час війни з Україною.

Росії не вдалося повернути собі місце в Раді Міжнародної організації цивільної авіації
Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO)
Фото: ICAO

У суботу, 27 вересня, Росії не вдалося повернути собі місце в керівній раді Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) через рішучий опір ЄС, зумовлений війною в Україні, пише Politico. 

Російський чиновник негайно закликав до «повторного туру голосування» після того, як країна не отримала необхідної підтримки для отримання місця в раді Міжнародної організації цивільної авіації, що складається з 36 членів.

У 2022 році країни виключили Росію з цієї Ради через незаконну конфіскацію орендованих літаків під час війни з Україною.

Рада ІCАО також звинуватила Росію у збитті рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines над контрольованою Росією територією на сході України, в результаті чого загинуло 298 людей.

Речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен заявила перед голосуванням у суботу, що «неприйнятно, щоб держава, яка ставить під загрозу безпеку авіапасажирів та порушує міжнародні правила, мала місце в керівному органі організації, який відповідає за дотримання цих самих правил».
