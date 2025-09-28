Зеленський привітав відновлення санкцій ООН проти Ірану і закликав тиснути на ядерний сектор РФ

"Росія діє в унісон з Іраном... перетворивши Запорізьку АЕС на глобальну ядерну загрозу".

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Ради Безпеки ООН щодо відновлення санкцій проти Ірану. Про це йдеться у його телеграм-каналі.

“Тегеран протягом тривалого часу ігнорував заклики МАГАТЕ та міжнародної спільноти, підриваючи ядерний порядок. Це має стати глобальним правилом: щоразу, коли хтось підриває чи загрожує міжнародному миру та безпеці, мають негайно запроваджуватися жорсткі санкції”, ‒ підкреслив Зеленський.

Президент додав, що Росія діє в унісон з Іраном, захопивши українську АЕС із її ядерними матеріалами та перетворивши Запорізьку АЕС на глобальну ядерну загрозу.

“Безрозсудні режими, які ігнорують базові норми міжнародного права та переслідують амбіції, що ставлять під загрозу ядерну безпеку, мають отримати об’єднану й сильну міжнародну відповідь. Жорсткий державний і колективний тиск на Росію, а також санкції проти її ядерного сектору необхідні для зміцнення міжнародного ядерного порядку”, ‒ заявив український лідер.