Зеленський привітав відновлення санкцій ООН проти Ірану і закликав тиснути на ядерний сектор РФ

"Росія діє в унісон з Іраном... перетворивши Запорізьку АЕС на глобальну ядерну загрозу".

Зеленський привітав відновлення санкцій ООН проти Ірану і закликав тиснути на ядерний сектор РФ
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Ради Безпеки ООН щодо відновлення санкцій проти Ірану. Про це йдеться у його телеграм-каналі.

“Тегеран протягом тривалого часу ігнорував заклики МАГАТЕ та міжнародної спільноти, підриваючи ядерний порядок. Це має стати глобальним правилом: щоразу, коли хтось підриває чи загрожує міжнародному миру та безпеці, мають негайно запроваджуватися жорсткі санкції”, ‒ підкреслив Зеленський.

Президент додав, що Росія діє в унісон з Іраном, захопивши українську АЕС із її ядерними матеріалами та перетворивши Запорізьку АЕС на глобальну ядерну загрозу.

“Безрозсудні режими, які ігнорують базові норми міжнародного права та переслідують амбіції, що ставлять під загрозу ядерну безпеку, мають отримати об’єднану й сильну міжнародну відповідь. Жорсткий державний і колективний тиск на Росію, а також санкції проти її ядерного сектору необхідні для зміцнення міжнародного ядерного порядку”, ‒ заявив український лідер.

  • Раніше стало відомо, що Організація Об’єднаних Націй офіційно відновила ембарго на постачання зброї та інші санкції проти Ірану
  • У Тегерані попередили про "жорстку відповідь". Президент Масуд Пезешкіян наголосив, що Іран не планує виходити з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Водночас країна відкликала своїх послів із Лондона, Парижа та Берліна для консультацій.
  • У МЗС Ірану назвали відновлення санкцій "юридично безпідставним та невиправданим", зазначивши, що всі країни повинні утриматися від визнання цього "незаконного кроку”.
  • У червні Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що більше не може підтвердити місцезнаходження запасів іранського високозбагаченого урану. Йшлося про понад 400 кг.
