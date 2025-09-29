Правозахисник Буткевич, який повернувся з російського полону, став лауреатом премії Гавела

Український журналіст та правозахисник Максим Буткевич, який повернувся з полону Росії, став лауреатом премії імені Вацлава Гавела.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Для мене велика честь бути тут сьогодні, і ще більша честь отримати цю нагороду, яка так багато значить для мене і для всіх нас... Той факт, що я стою тут, також є обіцянкою того, що кожен, хто зараз перебуває в російському полоні, а також у в’язницях авторитарних режимів, буде звільнений", – сказав Буткевич під час церемонії вручення премії.
Він додав, що отримує цю почесну нагороду від імені українських військовополонених та цивільних, незаконно утримуваних Росією, - усіх тих, хто був позбавлений волі, підданий катуванням, нелюдському поводженню, поранений, зґвалтований або ув’язнений російськими окупантами.
Правозахисник нагадав, що Україна захищає не лише свою територіальну цілісність, а й фундаментальні цінності, на яких ґрунтується співпраця, свобода та бажання жити у взаємній повазі, з гідністю та без страху.
"Користуючись цією нагодою, я звертаюся до всіх вас. Будь ласка, не забувайте про українських військовополонених. Не забувайте про українських цивільних осіб, незаконно утримуваних Росією, про українських дітей, незаконно викрадених Росією. Не забувайте про всіх тих, хто бореться за свободу та гідність і є репресованим та позбавленим волі в Європі чи деінде. Боріться за їхнє звільнення та допоможіть нам захистити найфундаментальніші речі, без яких ми не можемо уявити ні нашу Європу, ні наше майбутнє, ні нашу людяність", – додав він.
- Максим Буткевич – український журналіст, правозахисник і співзасновник Центру прав людини "Зміна" та "Громадського радіо". Він добровольцем вступив до лав ЗСУ на початку російського вторгнення 2022 року та став командиром взводу. Його взяли в полон і засудили до 13 років позбавлення волі. Він провів понад два роки в полоні, перш ніж його звільнили в результаті обміну полоненими в жовтні 2024 року.
- Премія, названа на честь колишнього президента Чехословаччини та Чехії, письменника та правозахисника Вацлава Гавела, вручається з 2013 року, її часто присуджують людям, яких переслідує влада авторитарних країн.
- Разом з Максимом Буткевичем до трійки фіналістів премії цьогоріч увійшли журналістка Мзія Амаглобелі з Грузії та директор Abzas Media Улві Гасанлі з Азербайджану.