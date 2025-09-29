Правозахисник Буткевич, який повернувся з російського полону, став лауреатом премії Гавела

У своїй промові він наголосив, що отримує цю почесну нагороду від імені українських військовополонених та цивільних, незаконно утримуваних Росією.

Український журналіст та правозахисник Максим Буткевич, який повернувся з полону Росії, став лауреатом премії імені Вацлава Гавела.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Для мене велика честь бути тут сьогодні, і ще більша честь отримати цю нагороду, яка так багато значить для мене і для всіх нас... Той факт, що я стою тут, також є обіцянкою того, що кожен, хто зараз перебуває в російському полоні, а також у в’язницях авторитарних режимів, буде звільнений", – сказав Буткевич під час церемонії вручення премії.

Він додав, що отримує цю почесну нагороду від імені українських військовополонених та цивільних, незаконно утримуваних Росією, - усіх тих, хто був позбавлений волі, підданий катуванням, нелюдському поводженню, поранений, зґвалтований або ув’язнений російськими окупантами.

Правозахисник нагадав, що Україна захищає не лише свою територіальну цілісність, а й фундаментальні цінності, на яких ґрунтується співпраця, свобода та бажання жити у взаємній повазі, з гідністю та без страху.

"Користуючись цією нагодою, я звертаюся до всіх вас. Будь ласка, не забувайте про українських військовополонених. Не забувайте про українських цивільних осіб, незаконно утримуваних Росією, про українських дітей, незаконно викрадених Росією. Не забувайте про всіх тих, хто бореться за свободу та гідність і є репресованим та позбавленим волі в Європі чи деінде. Боріться за їхнє звільнення та допоможіть нам захистити найфундаментальніші речі, без яких ми не можемо уявити ні нашу Європу, ні наше майбутнє, ні нашу людяність", – додав він.