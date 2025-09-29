Швеція виділяє понад 116 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні

Швеція оголосила про гуманітарну допомогу Україні перед зимою розміром 1,1 мільярда шведських крон (понад 116 мільйонів доларів).
Про це повідомляє посольство Швеції в Україні.
116 млн доларів гуманітарної допомоги спрямують на енергетику, відбудову України та розмінування територій.
"Маємо зміцнювати стійкість України у будь-який спосіб", — каже Міністр з міжнародного співробітництва й торгівлі Швеції Бенжамін Дуса.
- Швеція першою серед країн ЄС вклала додаткові гроші в механізм Ukraine Facility, також країна підтримала ідею "репараційного кредиту" для України.