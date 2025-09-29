Швеція виділяє понад 116 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні

Гроші спрямують на енергетику, відбудову України та розмінування територій.

Фото: Посольство Швеції в Україні

Швеція оголосила про гуманітарну допомогу Україні перед зимою розміром 1,1 мільярда шведських крон (понад 116 мільйонів доларів).

Про це повідомляє посольство Швеції в Україні.

116 млн доларів гуманітарної допомоги спрямують на енергетику, відбудову України та розмінування територій.

"Маємо зміцнювати стійкість України у будь-який спосіб", — каже Міністр з міжнародного співробітництва й торгівлі Швеції Бенжамін Дуса.