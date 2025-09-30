Трамп анонсував мита на фільми, зняті не у США

Щоправда він не уточнив, коли або яким чином таке мито може бути запроваджене.

Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що запровадить 100% мито "на всі без винятку фільми, які зняті за межами Сполучених Штатів".

Американського президента цитує CNN.

Щоправда Трамп не уточнив, коли або яким чином таке мито може бути запроваджене. Якщо він здійснить свою обіцянку, це стане першим випадком, коли він фактично накладає мито на послугу, а не на товар.

Вперше Трамп пригрозив 100% митом на іноземні фільми ще у травні, стверджуючи, що інші країни надають податкові пільги, які приваблюють кіновиробників за кордон. У останньому дописі він окремо згадав Каліфорнію, сказавши, що цей штат "постраждав особливо сильно!".

Тим часом і Каліфорнія, і низка інших американських міст вже запровадили податкові стимули для кіноіндустрії. Американські актори й режисери зазвичай воліють працювати ближче до дому. Але, як зазначив у травні віцеголова United Talent Agency Джей Сурес, "насправді для голлівудських студій дешевше оплатити всім перельоти та готелі, адже витрати на працю, відсутність пільг і можливість знімати за кордоном роблять це набагато вигіднішим".

Акції Netflix (NFLX) у понеділок відкрилися з падінням на 1% після заяви Трампа, тоді як інші кінокомпанії, зокрема AMC (AMC) та The Walt Disney Company (DIS), навпаки, зросли.

Продажі квитків у США впали, оскільки кількість великих прем’єр у кінотеатрах різко знизилася після пандемії, а глядачі дедалі частіше обирають стримінг вдома.

Збір від американського прокату сягнув майже $12 млрд у 2018 році, але у 2020-му впав до трохи більше $2 млрд через карантин. Хоча кінотеатри частково відновилися, кількість релізів становить лише близько половини від рівня 2019 року. Загальний бокс-офіс США відтоді не перевищував $9 млрд.

Окрім кіно, Трамп готує й інші тарифи. Від середи адміністрація планує запровадити 100% мито на брендовані ліки (з окремими винятками), 25% мито на важкі вантажівки, 50% мито на кухонні шафи та меблі для ванних кімнат, а також 30% мито на м’які меблі.

Трамп також заявив, що планує запровадити "суттєве" мито на всі меблі, імпортовані до США.