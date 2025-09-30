Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ГоловнаСвіт

Румунія планує виробництво оборонних безпілотників разом з Україною

Безпілотники призначені як для внутрішнього використання, так і для союзників.

Румунія планує виробництво оборонних безпілотників разом з Україною
Фото: ukrinform.ua

Румунія сподівається швидко налагодити виробництво оборонних безпілотників на своїй території разом з Україною.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Румунії Оана Тойу уточнила, що безпілотники призначені як для внутрішнього використання, так і для союзників по Європейського Союзу та НАТО.

Вона повідомила, що переговори з Україною розпочалися до серії вторгнень російських безпілотників у повітряний простір.

“Ми вважаємо стратегічно важливим кращий захист східного флангу, особливо в галузі протиповітряної оборони. Тож ми робимо в цьому напрямку, щоб створити необхідні партнерства, наприклад, з Україною для створення оборонних безпілотників майбутнього”, – сказала Оана Тойу.

  • Раніше повідомлялось, що Румунія хоче співпрацювати з Україною у створенні безпілотників в рамках нового механізму фінансування оборони ЄС, але країні потрібно щонайменше сім років, перш ніж вона матиме багаторівневу систему ППО.
  • Румунія отримає 16,6 млрд євро у рамках програми SAFE, яка забезпечить військові закупівлі на суму близько 1% від обсягу виробництва щорічно протягом п'яти років.
  • Румунія вела переговори з Україною, чия технологія безпілотників була "широко випробувана в бою", про виробництво дронів у рамках проєкту, який фінансуватиметься за рахунок ініціативи ЄС із переозброєння SAFE.
  • Нову військову місію НАТО "Східний вартовий" розгорнуть в Румунії та Польщі для посилення оборони східного флангу Європи від потенційних атак російських безпілотників.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies