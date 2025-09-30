Румунія планує виробництво оборонних безпілотників разом з Україною

Румунія сподівається швидко налагодити виробництво оборонних безпілотників на своїй території разом з Україною.
Про це повідомляє Reuters.
Міністр закордонних справ Румунії Оана Тойу уточнила, що безпілотники призначені як для внутрішнього використання, так і для союзників по Європейського Союзу та НАТО.
Вона повідомила, що переговори з Україною розпочалися до серії вторгнень російських безпілотників у повітряний простір.
“Ми вважаємо стратегічно важливим кращий захист східного флангу, особливо в галузі протиповітряної оборони. Тож ми робимо в цьому напрямку, щоб створити необхідні партнерства, наприклад, з Україною для створення оборонних безпілотників майбутнього”, – сказала Оана Тойу.
- Раніше повідомлялось, що Румунія хоче співпрацювати з Україною у створенні безпілотників в рамках нового механізму фінансування оборони ЄС, але країні потрібно щонайменше сім років, перш ніж вона матиме багаторівневу систему ППО.
- Румунія отримає 16,6 млрд євро у рамках програми SAFE, яка забезпечить військові закупівлі на суму близько 1% від обсягу виробництва щорічно протягом п'яти років.
- Румунія вела переговори з Україною, чия технологія безпілотників була "широко випробувана в бою", про виробництво дронів у рамках проєкту, який фінансуватиметься за рахунок ініціативи ЄС із переозброєння SAFE.
- Нову військову місію НАТО "Східний вартовий" розгорнуть в Румунії та Польщі для посилення оборони східного флангу Європи від потенційних атак російських безпілотників.