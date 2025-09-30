Румунія планує виробництво оборонних безпілотників разом з Україною

Безпілотники призначені як для внутрішнього використання, так і для союзників.

Румунія сподівається швидко налагодити виробництво оборонних безпілотників на своїй території разом з Україною.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Румунії Оана Тойу уточнила, що безпілотники призначені як для внутрішнього використання, так і для союзників по Європейського Союзу та НАТО.

Вона повідомила, що переговори з Україною розпочалися до серії вторгнень російських безпілотників у повітряний простір.

“Ми вважаємо стратегічно важливим кращий захист східного флангу, особливо в галузі протиповітряної оборони. Тож ми робимо в цьому напрямку, щоб створити необхідні партнерства, наприклад, з Україною для створення оборонних безпілотників майбутнього”, – сказала Оана Тойу.