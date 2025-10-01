У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСвіт

У Європі різко зросли кібератаки державних хакерів, ‒ агентство ЄС ENISA

Державні установи були основною мішенню для організацій, на які припадало 38% від майже 5000 проаналізованих кіберінцидентів.

У Європі різко зросли кібератаки державних хакерів, ‒ агентство ЄС ENISA
Фото: Reuters

Європейські державні інституції торік деталі частіше зазнавали атак з боку хакерських угруповань, які підтримують ворожі держави. 

Про це заявило агентство ЄС з питань кібербезпеки (ENISA) у своєму щорічному звіті про ландшафт кіберзагроз, пише Politico.

Державні установи були основною мішенню для організацій, на які припадало 38% від майже 5000 проаналізованих кіберінцидентів, йдеться у щорічному звіті ENISA. Експерти аналізували період з 1 липня 2024 року по 30 червня 2025 року

В агентстві додають, що регулярною мішенню є сам Євросоюз. Ці групи також намагалися вплинути на громадськість через дезінформацію та втручання.

Кілька європейських країн заявили в серпні, що вони постраждали від Salt Typhoon ‒ масштабної хакерської та шпигунської кампанії, яку пов’язують з Міністерством державної безпеки Китаю.

У травні Нідерланди також приписали кампанію кібершпигунства Росії, а уряд Чехії засудив Китай за проведення кібератаки на його Міністерство закордонних справ, що призвела до витоку тисячі несекретних електронних листів.

“Ці інциденти показали, що європейські уряди та організації все частіше зазнають від кібервторгнення та збоїв”, ‒ зазначає видання.

Попри зростання державного кібершпигунства в ENISA підкреслили, що найбільш руйнівною загрозою в ЄС є програми-вимагачі (ransomware) ‒ коли злочинці проникають у систему, вимикають її та вимагають викуп, аби відновити контроль над своїми ІТ-системами.

Також популярними були DDoS-атаки, які найчастіше застосовуються кіберактивістами.

В ENISA заявили, що різні хакерські групи все частіше запозичують тактику одна одної: державні групи використовують методи кіберактивістів, щоб приховати своє походження.

Особливу увагу приділено ризикам для ланцюгів постачання: взаємопов’язок сучасних сервісів підсилює наслідки атак.

  • Агентство також наголосило на ризиках для ланцюгів постачання, яку створюють кібератак: взаємопов'язаність сучасних послуг може посилити наслідки кібератаки. Пасажири в аеропортах Брюсселя, Берліна та Лондона  нещодавно зазнали серйозних затримок через кібератаку на компанію “Collins Aerospace”, що надає системи реєстрації та посадки.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies