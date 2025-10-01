У Європі різко зросли кібератаки державних хакерів, ‒ агентство ЄС ENISA

Державні установи були основною мішенню для організацій, на які припадало 38% від майже 5000 проаналізованих кіберінцидентів.

Європейські державні інституції торік деталі частіше зазнавали атак з боку хакерських угруповань, які підтримують ворожі держави.

Про це заявило агентство ЄС з питань кібербезпеки (ENISA) у своєму щорічному звіті про ландшафт кіберзагроз, пише Politico.

Державні установи були основною мішенню для організацій, на які припадало 38% від майже 5000 проаналізованих кіберінцидентів, йдеться у щорічному звіті ENISA. Експерти аналізували період з 1 липня 2024 року по 30 червня 2025 року

В агентстві додають, що регулярною мішенню є сам Євросоюз. Ці групи також намагалися вплинути на громадськість через дезінформацію та втручання.

Кілька європейських країн заявили в серпні, що вони постраждали від Salt Typhoon ‒ масштабної хакерської та шпигунської кампанії, яку пов’язують з Міністерством державної безпеки Китаю.

У травні Нідерланди також приписали кампанію кібершпигунства Росії, а уряд Чехії засудив Китай за проведення кібератаки на його Міністерство закордонних справ, що призвела до витоку тисячі несекретних електронних листів.

“Ці інциденти показали, що європейські уряди та організації все частіше зазнають від кібервторгнення та збоїв”, ‒ зазначає видання.

Попри зростання державного кібершпигунства в ENISA підкреслили, що найбільш руйнівною загрозою в ЄС є програми-вимагачі (ransomware) ‒ коли злочинці проникають у систему, вимикають її та вимагають викуп, аби відновити контроль над своїми ІТ-системами.

Також популярними були DDoS-атаки, які найчастіше застосовуються кіберактивістами.

В ENISA заявили, що різні хакерські групи все частіше запозичують тактику одна одної: державні групи використовують методи кіберактивістів, щоб приховати своє походження.

Особливу увагу приділено ризикам для ланцюгів постачання: взаємопов’язок сучасних сервісів підсилює наслідки атак.