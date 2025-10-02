Страйк канадських поштових працівників триває сьомий день

Канадський уряд планує, серед іншого, закриття деяких сільських поштових відділень.

Канадські поштові працівники сьомий день протестують проти урядових заходів щодо реформування національної поштової служби.

Про це повідомляє Reuters.

Канадська профспілка поштових працівників (CUPW) намагається домовитися про нову угоду і виступає проти запропонованих скорочень урядового бюджету, які включають припинення доставки "до дверей" та закриття деяких сільських поштових відділень.

Протестувальники заявляють, що зміни несправедливі щодо працівників та канадців, які покладаються на поштову систему.

“Поштова служба є життєво важливою. Нам потрібна життєздатна поштова служба. Наразі ситуація складна. Пошта Канади втрачає мільйони доларів. Нам потрібно вжити заходів. Нам потрібно реструктуризуватися… Минув деякий час, коли нам потрібні були зміни в Пошті Канади”, – заявив прем’єр-міністр Марк Карні.

Лідери профспілки кажуть, що переговори зайшли в глухий кут, незважаючи на численні обміни пропозиціями.