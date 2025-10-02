Адміністрація Трампа схвалила виділення 230 млн доларів силам безпеки Лівану для роззброєння "Хезболли"

Фінансування включає 190 млн доларів для Збройних сил Лівану та 40 млн доларів для Сил внутрішньої безпеки.

Адміністрація Дональда Трампа цього тижня схвалила виділення 230 млн доларів силам безпеки Лівану, які прагнуть роззброїти угруповання "Хезболла".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у Вашингтоні та Бейруті.

Ліванське джерело повідомило, що фінансування включає 190 млн доларів для Збройних сил Лівану та 40 млн доларів для Сил внутрішньої безпеки.

Також джерело заявило, що фінансування дозволить Силам внутрішньої безпеки взяти на себе внутрішню безпеку в Лівані, щоб армія могла зосередитися на інших критично важливих місіях.

В свою чергу, помічники демократів у Конгресі США заявили, що кошти були виділені безпосередньо перед закінченням фінансового року Вашингтона 30 вересня.

“Для такої маленької країни, як Ліван, це справді дуже важливо”, – сказав один із помічників.

Раніше “Хезболла” відхилила заклики до роззброєння, але перебуває під тиском, щоб відмовитися від своєї зброї, з боку суперників у Лівані та з боку США.