Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ГоловнаСвіт

Адміністрація Трампа схвалила виділення 230 млн доларів силам безпеки Лівану для роззброєння "Хезболли"

Фінансування включає 190 млн доларів для Збройних сил Лівану та 40 млн доларів для Сил внутрішньої безпеки.

Адміністрація Трампа схвалила виділення 230 млн доларів силам безпеки Лівану для роззброєння "Хезболли"
Ілюстративне фото
Фото: twitter.com/mohamadrameza

Адміністрація Дональда Трампа цього тижня схвалила виділення 230 млн доларів силам безпеки Лівану, які прагнуть роззброїти угруповання "Хезболла".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у Вашингтоні та Бейруті.

Ліванське джерело повідомило, що фінансування включає 190 млн доларів для Збройних сил Лівану та 40 млн доларів для Сил внутрішньої безпеки.

Також джерело заявило, що фінансування дозволить Силам внутрішньої безпеки взяти на себе внутрішню безпеку в Лівані, щоб армія могла зосередитися на інших критично важливих місіях.

В свою чергу, помічники демократів у Конгресі США заявили, що кошти були виділені безпосередньо перед закінченням фінансового року Вашингтона 30 вересня. 

“Для такої маленької країни, як Ліван, це справді дуже важливо”, – сказав один із помічників.

Раніше “Хезболла” відхилила заклики до роззброєння, але перебуває під тиском, щоб відмовитися від своєї зброї, з боку суперників у Лівані та з боку США.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies