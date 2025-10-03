В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Конституційний суд Молдови вирішить долю партії "Демократія вдома"

Ця партія набрала на виборах до парламенту 5,62% голосів.

Конституційний суд Молдови вирішить долю партії "Демократія вдома"
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Конституційний суд Молдови вирішить, чи матиме партія "Демократія вдома" фракцію у парламенті.

Про це повідомляє News Maker.

ЦВК Молдови визнала, що партія порушила Виборчий кодекс, вела скоординовану кампанію TikTok і не вказала витрати на просування в соцмережах, отже є підстави для анулювання її реєстрації на парламентських виборах. 

Зокрема, переможець виборів партія PAS вказала на відеоролик за участю лідера румунської партії AUR Джордже Сіміона, якому заборонено в'їзд до Молдови. У ньому політик закликав голосувати за "Демократія вдома" на парламентських виборах.

Але, оскільки голосування вже відбулося, рішення про відміну чи підтвердження результатів залишається за Конституційним судом.

Також ЦВК винесла партії ще одне попередження та на рік позбавила державного фінансування, але це рішення можна оскаржити в Апеляційній палаті.

Лідер партії Василе Костюк відкинув звинувачення ЦВК.

Парламентські вибори відбулися 28 вересня. За попередніми результатами перше місце посіла правляча партія PAS, набравши 50,2% голосів. На другому місці – Патріотичний блок соціалістів, комуністів та партії “Майбутнє Молдови” з результатом 24,17%. У парламент також проходить блок “Альтернатива”, за який проголосували 7,96% виборців, “Наша партія”, яка набрала 6,20%, та партія “Демократія вдома” – 5,62%.
