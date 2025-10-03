Bloomberg: ціни на каву зростають через посуху в Бразилії

Ціни на арабіку зросли майже на 3%.

Ф’ючерси на каву арабіку в Нью-Йорку подорожчали через побоювання щодо сухої погоди в Бразилії під час вирішального етапу розвитку врожаю, пише Bloomberg.

У п’ятницю ціни на арабіку зросли майже на 3% і досягли максимуму за останні два тижні. Ф’ючерси на робусту в Лондоні також зросли.

Аналітик Rabobank Оран ван Дорт зазначає, що головними причинами підвищення стали затяжна посуха, зниження сертифікованих запасів та можливі спекулятивні закупівлі фондів на тлі погодних ризиків.

Він підкреслив, що найближчі опади критично важливі для підтримки цвітіння і зниження напруги на ринку, адже дощів у регіоні не було з 23 вересня. Якщо прогнозовані опади все ж відбудуться, ціни можуть знизитися.

Основна стадія цвітіння врожаю 2026–2027 років у Бразилії вже пройшла, однак жовтневі дощі будуть вирішальними для подальшого розвитку плантацій.

За оцінкою брокера Тіаго Казаріні, сприятлива погода здатна збільшити виробництво на 20% у річному обчисленні.