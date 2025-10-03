“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Bloomberg: ціни на каву зростають через посуху в Бразилії

Ціни на арабіку зросли майже на 3%.

Bloomberg: ціни на каву зростають через посуху в Бразилії
Фото: EPA/UPG

Ф’ючерси на каву арабіку в Нью-Йорку подорожчали через побоювання щодо сухої погоди в Бразилії під час вирішального етапу розвитку врожаю, пише Bloomberg.

У п’ятницю ціни на арабіку зросли майже на 3% і досягли максимуму за останні два тижні. Ф’ючерси на робусту в Лондоні також зросли.

Аналітик Rabobank Оран ван Дорт зазначає, що головними причинами підвищення стали затяжна посуха, зниження сертифікованих запасів та можливі спекулятивні закупівлі фондів на тлі погодних ризиків. 

Він підкреслив, що найближчі опади критично важливі для підтримки цвітіння і зниження напруги на ринку, адже дощів у регіоні не було з 23 вересня. Якщо прогнозовані опади все ж відбудуться, ціни можуть знизитися.

Основна стадія цвітіння врожаю 2026–2027 років у Бразилії вже пройшла, однак жовтневі дощі будуть вирішальними для подальшого розвитку плантацій. 

За оцінкою брокера Тіаго Казаріні, сприятлива погода здатна збільшити виробництво на 20% у річному обчисленні.
